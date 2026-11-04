Film Jason Statham und Guy Ritchie drehen neuen Netflix-Rachethriller ‚Dogfight‘

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Bang Showbiz | 04.11.2026, 11:00 Uhr

Jason Statham wird für den neuen Actionthriller 'Dogfight' von Netflix erneut mit seinem langjährigen Weggefährten zusammenarbeiten.

Jason Statham und Guy Ritchie arbeiten für den Netflix-Actionfilm ‚Dogfight‘ erneut zusammen.

Der Streamingriese hat bestätigt, dass der Schauspieler in dem kommenden Spielfilm die Hauptrolle übernehmen wird. Ritchie wird sowohl das Drehbuch schreiben als auch Regie führen und als Produzent fungieren. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Großbritannien beginnen. ‚Dogfight‘ wird als „stilvoller Rache-Actionfilm, der in der Londoner Unterwelt spielt“, beschrieben. Für Statham und Ritchie ist es bereits die siebte gemeinsame Filmproduktion.

Damit setzt sich eine der erfolgreichsten Schauspieler-Regisseur-Partnerschaften des britischen Kinos fort. Statham gelang 1998 mit Ritchies Gangsterkomödie ‚Bube, Dame, König, grAS‘ der internationale Durchbruch. Zwei Jahre später wurde Statham für ‚Snatch – Schweine und Diamanten‘ erneut von Ritchie inszeniert. Die jüngste Zusammenarbeit folgt auf eine Reihe weiterer gemeinsamer Projekte und findet noch vor der Veröffentlichung von ‚Viva La Madness‘ statt. Auch bei diesem Film führte Ritchie Regie, während Statham die Hauptrolle spielte.

Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman von J. J. Connolly, der gemeinsam mit Ritchie das Drehbuch verfasste. Bekannt ist Connolly vor allem als Autor von ‚Layer Cake‘. Der Roman wurde 2004 von Matthew Vaughn als viel gelobter Gangsterthriller verfilmt. ‚Viva La Madness‘ wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf. Zum Cast gehören neben Statham unter anderem Vinnie Jones, Jason Isaacs, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, Ben Foster und Jonny Lee Miller.

Für Statham kommt mit ‚Dogfight‘ ein weiteres großes Projekt zu seinem ohnehin vollen Terminkalender hinzu. Der Schauspieler bereitet sich derzeit auch auf seine Rückkehr als Adam Clay in ‚The Beekeeper 2‘ vor. Die Fortsetzung des Actionerfolgs aus dem Jahr 2024 soll am 15. Januar 2027 in die Kinos kommen. Der erste Teil erwies sich als Kassenschlager und spielte weltweit 162,6 Millionen US-Dollar ein. Auch über digitale Plattformen erreichte der Film ein großes Publikum.

Regie bei ‚The Beekeeper 2‘ führt der indonesische Filmemacher Timo Tjahjanto. Zur Besetzung gehören neben Statham unter anderem Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Jemma Redgrave, Yara Shahidi, Pom Klementieff und Adam Copeland.