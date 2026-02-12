Film Jason Momoa: Neue Rolle im ‚Helldivers‘-Film

Bang Showbiz | 12.02.2026, 18:00 Uhr

Jason Momoa wurde für ‚Helldivers‘ besetzt.

Der 46-jährige Schauspieler übernimmt eine Rolle in der Videospielverfilmung von Sony Pictures und PlayStation Productions, bei der ‚Fast Furious‘-Regisseur Justin Lin Regie führt. Der Film basiert auf dem Videospiel aus dem Jahr 2015 sowie dessen Fortsetzung ‚Helldivers 2‘, das sich mehr als 12 Millionen Mal verkaufte. Im Mittelpunkt steht eine Eliteeinheit von Soldaten – die sogenannten Helldivers – die gegen außerirdische Kreaturen kämpfen müssen, die den fiktiven Planeten Super Earth zu zerstören drohen.

Gary Dauberman, der Autor hinter den Horrorfilmen ‚It‘ und ‚Annabelle‘, schrieb das ursprüngliche Drehbuch für das Projekt, das später Lins Interesse weckte. Sony Pictures hat den Kinostart für November 2027 angesetzt. Hutch Parker, Asad Qizilbash und Justin Lin produzieren den Film.

Unterdessen wird Jason gemeinsam mit seinem Sohn Nakoa-Wolf Momoa (17) im kommenden Film ‚Dune: Part Three‘ zu sehen sein und glaubt, dass seinem Sohn bei seinem Debütfilm als Leto II – dem Sohn von Paul Atreides (Timothée Chalamet) – ein „böses Erwachen“ bevorsteht. Jason – der Nakoa-Wolf mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet hat – sagte im vergangenen Jahr gegenüber ‚Extra‘: „Ein böses Erwachen erwartet ihn. Er ist zum ersten Mal im Berufsleben. Es wird gut. Er hat es ganz allein geschafft.“ Der ‚A Minecraft Movie‘-Star fügte hinzu, er habe seinem Sohn bewusst nicht „helfen“ wollen, weil er möchte, dass Nakoa-Wolf „besser“ ist als er selbst. Jason sagte: „Ich will ihm nicht helfen, und er hat alles allein geschafft, und das ist gut so. Du willst, dass deine Kinder besser sind als du, und ich glaube wirklich, dass er das ist. Ich hätte in seinem Alter nicht tun können, was er gerade macht.“