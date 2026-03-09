Stars Doja Cat kritisiert Timothée Chalamet wegen umstrittener Aussagen über Ballett und Oper

Doja Cat - AUGUST 2025 - GETTY - Outside Lands Festival San Francisco Day 1 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 18:00 Uhr

Doja Cat kritisiert Timothée Chalamet wegen umstrittener Aussagen über Ballett und Oper.

Doja Cat hat Timothée Chalamet scharf kritisiert, nachdem dieser behauptet hatte, „niemand interessiere sich“ für Oper oder Ballett.

Die 30-jährige Rapperin griff den ebenfalls 30-jährigen Hollywoodstar an, nachdem er gesagt hatte, er wolle nicht in einer Kunstform arbeiten, die Menschen darum bitten müsse, „dieses Ding am Leben zu halten“. Dabei verglich er die Situation mit der Idee, dass Menschen nicht mehr ins Kino gehen – ähnlich wie bei klassischen Disziplinen. In einem TikTok-Video schimpfte Doja nun: „Übrigens: Oper ist 400 Jahre alt und Ballett 500 Jahre alt. Jemand namens Timothée Chalamet – übrigens ein großer Typ – hatte tatsächlich die Nerven, vor der Kamera zu sagen, dass sich niemand dafür interessiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn du jetzt in ein Opernhaus gehst, die Sitze voll sein werden und niemand während der Aufführung ein Wort sagt, weil alle so viel Respekt davor haben.“ Die ‚Paint The Town Red‘-Interpretin bezeichnete die Branche als „unglaublich“ und lobte besonders den Einsatz der Tänzer. Sie sagte: „Sie kommen jeden Tag, sie verletzen sich und bluten – nur weil sie Respekt davor haben. Sie lieben es.“

Chalamet hatte diese Aussagen in einem Gespräch mit seinem ‚Interstellar‘-Co-Star Matthew McConaughey gemacht, als sie über den Trend sprachen, dass Filme ihre „größten Action-Momente“ gleich an den Anfang setzen. Er erklärte: „Ich möchte nicht in Ballett oder Oper arbeiten, wo man sagt: ‚Hey, haltet das am Leben‘, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert. Mit allem Respekt für alle Ballett- und Opernleute.“ Seine Aussagen lösten breite Kritik aus. Die Metropolitan Opera veröffentlichte daraufhin ein TikTok-Video, das Dirigenten und Musiker bei Proben für eine Aufführung in New York City zeigt, ebenso wie Mitarbeiter hinter der Bühne, die Bühnenbilder, Kostüme und Perücken vorbereiten. In dem Video heißt es ironisch: „Mit allem Respekt für die Oper- (und Ballett-) Leute da draußen.“

Auch das Royal Ballet and Opera lud den ‚Wonka‘-Darsteller ein, sich selbst von der Kraft dieser Kunstformen zu überzeugen. Auf Instagram schrieben sie neben Aufnahmen einer Aufführung: „Jeden Abend versammeln sich im Royal Opera House Tausende Menschen für Ballett und Oper. Für die Musik. Für das Storytelling. Für die pure Magie einer Live-Aufführung. Wenn du deine Meinung noch einmal überdenken möchtest, @tchalamet – unsere Türen stehen offen.“