Stars Jason Mraz über sein Coming-out

Jason Mraz - 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 12:11 Uhr

Der Sänger erklärt, wieso er sich Zeit mit seinem öffentlichen Outing ließ.

Jason Mraz fühlte sich nicht wohl dabei, sich öffentlich zu outen.

Der ‚I’m Yours‘-Hitmacher enthüllte 2018, dass er bisexuell ist. 2023 ließ er sich nach acht Jahren Ehe von seiner Frau Christina Carano scheiden. Nun spricht der Sänger über seine Entscheidung, sich erst relativ spät zu outen.

Im Podcast ‚Dinner’s On Me‘ enthüllt der 48-Jährige: „In den 90er Jahren war schwul zu sein wie die Pointe eines Witzes. Ich wollte nicht die Pointe eines Witzes sein und hielt mich bedeckt und überlegte mir, wie ich stattdessen rauskommen und eines Tages die Welt sehen könnte.“

Auch seine Erziehung im US-Bundesstaat Virginia spielte eine Rolle, da sich Jason Gedanken darüber machte, was seine Verwandten oder Nachbarn denken könnten. „Ich habe immer noch die konservative Straße mitgenommen, in der ich aufgewachsen bin, und das war sehr schwer zu ignorieren oder auszubrechen. Ich war sehr schüchtern und hatte Angst davor, was meine Familie sagen würde oder was meine Heimatstadt denken würde oder was auch immer“, gibt er zu. Seine Eltern hätten ihn jedoch immer unterstützt. „Ich liebe sie sehr“, betont der Musiker.