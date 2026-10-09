Stars Jeanette Biedermann spricht über erste Wochen als Mama

Jeanette Biedermann - December 2011 - Ein Herz fuer Kinder Spendengala Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 18:00 Uhr

Die Sängerin brachte vor rund sechs Wochen ihr erstes Baby zur Welt.

Jeanette Biedermann genießt ihr neues Leben als Mutter.

Rund sechs Wochen nach der Geburt ihres Sohnes zeigte sich die Sängerin erstmals wieder bei einem öffentlichen Termin in Hamburg. Beim ‚Deichmann Fashion Talk‘ am Donnerstag (8. Oktober) freute sich Jeanette über die kurze Auszeit vom Familienalltag. „Mama kommt mal wieder raus!“, verkündete sie gegenüber ‚Bild‘. Ganz abschalten könne sie allerdings nicht: „Ich könnte alle 30 Sekunden zu Hause anrufen und fragen, wie es ihm geht!“

Jeanette zufolge geht es ihrem Baby „fantastisch“. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin schwärmte: „Er entwickelt sich prächtig, ist gesund und ein glückliches, zufriedenes Baby.“ Dass die neue Rolle ihren Alltag verändert hat, machte die 46-Jährige ebenfalls deutlich. Die Nächte seien kurz, die Gedanken kreisten ständig um das Baby. Ihr Tag richte sich derzeit komplett nach ihrem Sohn und bestehe aus „Stillen, Wickeln und liebevollem Kuscheln“.

Unterstützung erhält Jeanette von ihrem Partner Sebastian, den beiden Großmüttern sowie Freunden. „Alle helfen mit und sind für unseren Sonnenschein und mich da“, erklärte sie. Dazwischen versuche sie, „so gut es eben geht, mich um mich selbst zu kümmern“. Die Schwangerschaft und Entbindung hätten Spuren an ihrem Körper hinterlassen. „Mein Körper heilt gerade und regeneriert. Ich bin wirklich stolz auf ihn, was er geleistet hat und immer noch leistet“, betonte Jeanette.

Die Geburt bezeichnete sie als „das Krasseste, das ich in meinem Leben erlebt und geschafft habe“. Die Schauspielerin könne sich „nur noch schemenhaft“ an die Entbindung erinnern. „Ich habe sehr lange in den Wehen gelegen, es war eine sehr lange Geburt“, offenbarte sie. Inzwischen sind die Schmerzen längst vergessen. „Ich habe noch nie in meinem Leben so wenig geschlafen und bin trotzdem so glücklich und dankbar!“, sagte die stolze Mama.