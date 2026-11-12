Stars Jeanette Biedermann verschiebt ihr erstes Konzert nach der Geburt ihres Babys

Jeanette Biedermann - December 2011 - Ein Herz fuer Kinder Spendengala Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 14:00 Uhr

Jeanette Biedermann verschiebt ihr erstes Konzert nach der Geburt ihres Babys.

Eigentlich wollte Jeanette Biedermann Ende November musikalisch auf die Bühne zurückkehren.

Doch daraus wird vorerst nichts: Die Sängerin hat ihren geplanten Auftritt in Wien auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nach der Geburt ihres ersten Kindes möchte sich die 46-Jährige derzeit offenbar ganz auf ihr neues Familienleben konzentrieren. Das bestätigte ihr Management gegenüber ‚Bunte‘.

Das Konzert mit ihrer Band war für den 28. November in der Wiener Location Portofino vorgesehen. Einen Ersatztermin gibt es bislang nicht. Fest steht lediglich, dass die Veranstaltung nicht mehr in diesem Jahr stattfinden wird. „Jeanette Biedermann ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden und konzentriert sich im Moment ganz auf ihr Baby. Deshalb wird das Konzert am 28. November in Wien verschoben“, erklärte ihr Management. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten demnach ihre Gültigkeit. Laut der Veranstaltungsstätte soll das Konzert nun 2027 nachgeholt werden. Wann genau, ist allerdings noch offen. Die Location wirbt mit einem besonderen Konzept: Das Publikum sitzt an Tischen unmittelbar vor der Bühne und soll den Künstlern besonders nahekommen. Für den ursprünglich angekündigten Termin waren beim Ticketanbieter Eventim zuletzt noch nicht alle Karten verkauft.

Vor rund zehn Wochen ist Biedermann erstmals Mutter geworden. Die Geburt ihres Sohnes bezeichnete sie als überwältigendes Erlebnis. „Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er“, sagte sie kurz nach der Entbindung. Ihr Kind sei gesund und ein fröhliches kleines Wunder, schwärmte die Sängerin. Mitte Oktober zeigte sie sich erstmals nach der Geburt wieder bei einem öffentlichen Termin. Bei einer Veranstaltung in Hamburg verriet sie der ‚Bild‘, wie sehr sie ihr Baby vermisse, sobald sie das Haus verlasse. „Es vergeht keine Minute, in der ich nicht an mein Baby denke. Ich könnte alle 30 Sekunden zu Hause anrufen und fragen, wie es ihm geht! Das ist wundervoll!“, erzählte sie damals. In ihrem Alltag könne sie auf tatkräftige Unterstützung zählen. Neben ihrem Partner Sebastian seien auch zwei Großmütter und Freunde für die junge Familie da. „Alle helfen mit und sind für unseren Sonnenschein und mich da. Ich kann gar nicht dankbar genug sein“, erklärte Biedermann.

Schon kurz nach der Geburt hatte sie betont, dass sie sich bewusst Zeit nehmen wolle, um sich an die neue Lebenssituation zu gewöhnen. Die Entbindung sei „die größte Herausforderung“ ihres Lebens gewesen. Auch allen anderen Müttern sprach sie ihren „vollsten Respekt“ aus. Ihr Bühnen-Comeback muss deshalb noch warten.