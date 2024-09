Film Jeff Bridges über Jared Letos Method Acting für seine Rolle in ‚Tron: Ares‘

Bang Showbiz | 20.09.2024, 13:45 Uhr

Der Star hat verraten, dass sich der Schauspieler auf seine Rolle in dem Film mit Method Acting vorbereitete.

Jeff Bridges hat verraten, dass sich Jared Leto auf seine Rolle in ‚Tron: Ares‘ mit Method Acting vorbereitete.

Der 52-jährige Schauspieler ist dafür bekannt, dass er sich mithilfe des Spielens nach der Strasbergmethode in seine Rollen in Filmen wie ‚Suicide Squad‘ und ‚Morbius‘ vertieft.

Und Letos 74-jähriger Co-Star hat jetzt zugegeben, dass er nicht wusste, was er von Jared erwarten sollte, als sie gemeinsam an dem kommenden Disney-Film gearbeitet haben, der eine Fortsetzung sowohl des Originalfilms ‚Tron‘ als auch seines TV-Ablegers ‚Tron: Uprising‘ ist. Bei seinem Auftritt im ‚Literally! With Robe Lowe‘-Podcast von SiriusXM erzählte Bridges: „Ich hatte ihn vorher noch nicht getroffen. Ich fragte: ‚Wie wird es sein?‘ Denn er war auch Produzent der Show, ein großer Fan des Originals, und er hat 10 Jahre lang daran gearbeitet. Ich kam rein und wissen Sie, dass jedes Set eine andere Atmosphäre hat? Es herrschte eine interessante Atmosphäre. Ich sagte: ‚Wie geht es Jared? Wie läuft es so bei ihm?‘ ‚Ihm geht’s gut. Wir nennen ihn Ares, also nennt man ihn bei seinem Namen‘, und ich sagte: ‚Oh, das ist interessant.'“ Der neue Streifen, der an ‚Tron: Legacy‘ aus dem Jahr 2010 anknüpft, handelt vom Computerprogramm Ares (Leto), das aus der digitalen Welt in die reale Welt geschickt wird, um den Menschen künstliche Intelligenz zu vermitteln, während Bridges seine Rolle des Videospieldesigners Kevin Flynn erneut aufnehmen wird, der erstmals im Originalfilm von 1982 zu sehen war.