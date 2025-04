Stars Jeff Goldblum: Er nahm Gesangsunterricht, um seinen Lehrern das Gegenteil zu beweisen

Jeff Goldblum - FAMOUS - London St Pancras International - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2025, 16:00 Uhr

Jeff Goldblum erzählte, dass er während seiner gesamten Karriere Gesangsunterricht nahm, nachdem sein Musiklehrer meinte, dass er einen „ungewöhnlich eingeschränkten Stimmumfang“ habe.

Der 72-jährige Schauspieler unternahm große Anstrengungen, seine Gesangsstimme zu verbessern, nachdem er von der Schule mit einem Zettel nach Hause geschickt wurde, der seine stimmlichen Fähigkeiten kritisierte.

Jeff verriet in einem Interview mit der ‚The Telegraph‘-Zeitung: „Singen ist nichts, was mir so leicht fällt. Ich erinnere mich vage daran, in der Schule im Chor gewesen zu sein, und sie schickten mich mit einem Zettel nach Hause, auf dem stand: ‚Sein Stimmumfang ist ungewöhnlich eingeschränkt.'“ Der Star enthüllte, dass er damit begann, Operngesang zu lernen, um seine Stimme beweglich zu halten. Goldblum ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker und veröffentlichte mit seiner Band The Mildred Snitzer Orchestra drei Studioalben. Der Darsteller sagte: „Geschichtenerzählen in allen Formen: Schauspielerei, ja, aber Musik – meine Güte! – sie kann neue Horizonte eröffnen, nicht nur in der Art und Weise, wie sie aufgenommen wird, sondern auch in der Art und Weise, wie sie uns alle berührt – sie ist geheimnisvoll, fantastisch und magisch.“