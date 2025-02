Musik Jelly Roll: Benefizkonzert zu Ehren der Rettungskräfte in Los Angeles

Jelly Roll - Rock and Roll Hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 16:00 Uhr

Jelly Roll hat in L.A. ein Benefizkonzert für all die Rettungskräfte veranstaltet, die bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Kalifornien mitgeholfen haben.

Der Musiker gab das kostenlose Konzert, das „Jelly Roll and Friends“ genannt wurde, am Samstagabend (1. Februar) im Rose Bowl in Pasadena in Kalifornien, vor insgesamt 16.000 Rettungskräften und ihren Familien.

Der Star überraschte seine Fans mit besonderen Gästen, darunter Lainey Wilson, Marshmello, Public Enemy, Nate Smith und Shinedown. Nachdem Jelly Roll die Bühne betrat, verkündete er gegenüber dem Publikum: „Ich will, dass Sie wissen, dass Sie heute Abend hier sind, da Sie ein Held sind oder ein geliebter Mensch eines Helden. Und in dem Moment, als ich das in meinem Haus in Tennessee miterlebt habe, wusste ich, dass ich, wenn ich die Chance bekommen würde, nach Kalifornien gehen, Musik für alle spielen werde, die sich in den letzten zwei Monaten den Arsch aufgerissen haben, um den Rest dieses Ortes sicher zu halten. Danke, dass ihr mich heute Abend eingeladen habt – es ist großartig!“ In der zweistündigen Show gab der Musiker Hits wie ‚Liar‘, ‚Son of a Sinner‘, ‚I Am Not Okay‘ und ‚Need a Favor‘ zum Besten und sang zudem Songs wie ‚Whiskey on You‘ mit Nate Smith und ‚Second Chance‘ mit Shinedown.