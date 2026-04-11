Stars Jennie Garth über ‚verwirrende‘ Rivalität mit Shannen Doherty

Jennie Garth - Famous - New York - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin und ihre verstorbene 'Beverly Hills, 90210'-Kollegin hatten eine schwierige Beziehung.

Jennie Garth bereut ihre Rivalität mit Shannen Doherty.

Die ‚Charmed‘-Darstellerin verstarb im Juli 2024 im Alter von 53 Jahren an Krebs. Ihre ehemalige ‚Beverly Hills, 90210‘-Kollegin hat nun ihr Bedauern über ihren früheren Streit zum Ausdruck gebracht. Jennie enthüllte gegenüber ‚People‘: „Ich denke, wir waren beide in einer ähnlichen Situation – plötzlich ins Rampenlicht katapultiert – und unsere Rollen wurden so geschrieben, dass sie gegeneinander standen.“

Das habe sich in den Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Beziehung widergespiegelt. „Und das war, glaube ich, für uns beide verwirrend“, räumte die 54-Jährige ein. Jennie erklärte, dass die Rivalität von außen angeheizt wurde: „Mir wurde klar, dass es nicht nur an uns lag. Diese Energie kam von überall auf uns zu und hat uns gegeneinander ausgespielt.“

Die Schauspielerin ist der Meinung, dass die Spannungen zwar für bessere Unterhaltung sorgten, aber auch ihren Preis hatten. „Es war eine bessere Geschichte für die Serie. Und mir wurde erst später bewusst, wie schlimm es war, uns in diese Situation zu bringen. Niemand hat uns begleitet“, klagte sie. Damals sei niemand zur Therapie gegangen. „Niemand hat mit uns über solche Dinge gesprochen. Wir mussten beide allein zurechtkommen“, fügte Jennie hinzu.

Die beiden Stars hätten ihr Bestes gegeben. „Und manchmal geraten starke Frauen aneinander – besonders, wenn sie jung sind und noch nicht viel über Freundschaft und deren Bedeutung wissen“, erklärte sie. Trotz allem ist Jennie dankbar für das, was Shannen ihr beigebracht hat. „Am Ende des Tages hatten wir wirklich Respekt füreinander – als starke Frauen, die lange in dieser Branche bestehen konnten“, betonte sie.

Die Schauspielerin gab zu, dass ihre Beziehung „kompliziert“ war, sie aber „sehr viele gute Dinge“ von ihrer ehemaligen Kollegin gelernt habe – unter anderem, für sich selbst einzustehen und ihre Stimme zu nutzen. „Dafür und für unsere Beziehung bin ich ihr für immer dankbar“, stellte sie klar.