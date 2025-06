Stars Lisa Kudrow: Sie empfand die ‚Friends‘-Dreharbeiten als ‚eine Menge Arbeit‘ Lisa Kudrow verriet, dass sie die Arbeit an Friends als „eine Menge Arbeit“ betrachtet habe. Die 61-jährige Schauspielerin ist durch ihre Rolle der Phoebe Buffay in der beliebten Sitcom, die von 1994 bis 2004 lief, bekannt geworden. Das Spielen der Rolle sei der Darstellerin jedoch nicht leichtgefallen, weil sie und ihr Alter Ego so unterschiedlich […]