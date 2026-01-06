Stars Jennifer Aniston ’sehr glücklich und zufrieden‘ mit Jim Curtis

Jennifer Aniston Morning Show premiere September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 09:00 Uhr

Die 'Friends'-Ikone hat mit Jim Curtis das ganz große Liebesglück gefunden.

Jennifer Aniston schwebt mit ihrem Freund Jim Curtis auf Wolke sieben.

Die Schauspielerin und der Hypnotherapeut machten ihre Beziehung im November 2025 auf Instagram offiziell. Auch zu Beginn des Jahres 2026 gehen sie glücklich gemeinsam durchs Leben. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Sie hatte einen tollen Jahresabschluss und fühlt sich sehr gut dabei, wo sie mit Jim steht. Sie freut sich auf das neue Jahr und auf das, was vor ihr liegt – besonders jetzt, wo Jim an ihrer Seite ist.“

Die 56-Jährige habe sich auch als Single wohl gefühlt und sei gut alleine zurechtgekommen. „Aber ihre Beziehung mit Jim ist einfach anders. Sie ist sehr glücklich und fühlt sich geborgen“, fügte der Insider hinzu. „Er ist einfach so liebevoll und unterstützend. Er macht ihr Alltagsleben besser.“ Der erste gemeinsame Auftritt des Paars im Jahr 2026 fand am 3. Januar im Godmother’s Bookstore in Summerland, Kalifornien, statt, wo die ‚Friends‘-Ikone ihren Partner unterstützte, als er sein Event ‚A Deep Reset for the New Year‘ veranstaltete.

Im Juni 2025 wurden Jim – der seit über zwei Jahrzehnten im Bereich Gesundheit und Wellness arbeitet und Menschen dabei hilft, „in die beste Version ihrer selbst zu treten“ – und Jennifer gemeinsam im Fünf-Sterne-Hotel Alila Ventana Big Sur in Nordkalifornien gesehen. Erst einen Monat später kamen erstmals Liebesgerüchte auf, als Jennifer – die zuvor von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt sowie von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux liiert war – gemeinsam mit Jim über das verlängerte Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag auf Mallorca Urlaub machte.

Laut ‚MailOnline‘ stellte die ‚The Morning Show‘-Darstellerin Jim begeistert ihrem ‚Kill the Boss‘-Co-Star Jason Bateman und dessen Ehefrau Amanda Anka vor. Anschließend unternahm das Quartett gemeinsam einen Yacht-Ausflug. Danach bestätigten Insider gegenüber ‚People‘, dass Jennifer und Jim tatsächlich eine Beziehung führen: „Sie daten sich locker und haben Spaß.“