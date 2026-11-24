Stars Jennifer Garner schwärmt von Ben Affleck als Vater: ‚Er ist sehr flexibel‘

Jennifer Garner - Peacock's "The Five Star Weekend" Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 18:00 Uhr

Jennifer Garner schwärmt von Ben Affleck als Vater und betont, dass er generell sehr flexible sei.

Trotz ihrer Trennung ziehen Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Erziehung ihrer drei gemeinsamen Kinder an einem Strang.

Die Schauspielerin hat nun verraten, wie sehr sie sich auf ihren früheren Ehemann verlassen kann. Besonders dessen Flexibilität ermögliche ihr, beruflich wieder mehr Verpflichtungen anzunehmen. Beide legen offenbar großen Wert darauf, ihren Kindern trotz der gescheiterten Ehe ein stabiles Familienleben zu bieten.

Bei einem Auftritt in der Sendung ‚Sunday Today with Willie Geist‘ sprach die 53-Jährige über ihre jüngsten beruflichen Möglichkeiten. Viele ihrer aktuellen Filmprojekte würden in Los Angeles gedreht. Das sei für sie ein großer Vorteil, weil sie dadurch nicht längere Zeit von ihren Kindern getrennt sei. „Das Schöne daran ist, dass der Großteil der Projekte, an denen ich zuletzt gearbeitet habe, in Los Angeles entstanden ist. Das ist keineswegs selbstverständlich und auch nicht leicht zu erreichen“, erklärte Garner. So könnten alle Beteiligten abends nach Hause fahren und ihre Kinder sehen. Auch das Zubettbringen sei dadurch möglich, wobei ihre Kinder inzwischen deutlich länger wach blieben als sie selbst.

Besonders dankbar ist Garner dafür, dass Affleck sie im Familienalltag unterstütze. „Ben ist ein sehr flexibler und großartiger Co-Elternteil“, lobte die Schauspielerin. Auch der ‚Good Will Hunting‘-Star hatte sich in derselben Sendung bereits anerkennend über seine frühere Ehefrau geäußert. Garner kümmere sich hervorragend um die gemeinsamen Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14). „Ihre Mutter ist außergewöhnlich. Dadurch habe ich oft das Gefühl, selbst nicht ganz mithalten zu können“, scherzte der Schauspieler. Seinen Kindern erzähle er manchmal, dass er ungefähr 75 Prozent so gut sei wie ihre Mutter. Die Reaktion falle allerdings weniger schmeichelhaft aus: „Sie sagen dann vielleicht 40 Prozent. Ich gebe wirklich mein Bestes. Immerhin eine Zwei plus!“, witzelte Affleck.

Die beiden Schauspieler waren von 2005 bis 2018 verheiratet und teilen sich seit ihrer Scheidung das Sorgerecht. Trotz des Ehe-Aus sei gegenseitige Wertschätzung geblieben. „Ich respektiere sie. Das Wichtigste ist, dass man einander weiterhin respektiert und mit diesem Menschen gut auskommen kann“, betonte Affleck.