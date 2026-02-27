Stars Jennifer Garner über die Herausforderungen des Co-Parentings mit Ben Affleck

Jennifer Garner at the Apple TV's "The Last Thing He Told Me" Season Two Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin hat drei Kinder aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann - so kommen die Stars mit dem Co-Parenting klar.

Jennifer Garner hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die sie beim gemeinsamen Aufziehen ihrer Kinder mit Ben Affleck erlebt.

Die US-Schauspielerin heiratete Ben 2005 und bekam mit ihm drei Kinder – Violet (20), Seraphina (17) und Samuel (14) – bevor sich das Paar 2015 nach zehn Jahren Ehe trennte. Trotz der Scheidung konzentrieren sich die Ex-Partner darauf, ihre Familie gemeinsam zu erziehen. Die 53-Jährige erklärte, dass sie gelernt hätten, für die Kinder „beide Elternteile“ zu sein.

Im Podcast ‚One Nightstand‘ von ‚Bustle‘ enthüllte Jennifer: „Wenn deine Kinder in zwei Haushalten aufwachsen, werde ich zu Mama und Papa, und er wird zu Papa und Mama. Man kann es irgendwie nicht vermeiden, oder? Denn man hat nicht den Vorteil, dass beide Seiten, Yin und Yang, im gleichen Haus sind, also muss man ein Stück von beidem in die Erziehung einbringen.“ Dieser Prozess sei von einem gewissen Verlust geprägt. Gleichzeitig sieht die ’30 über Nacht‘-Darstellerin auch das Positive daran. „Man lernt auch, loszulassen und sich nicht so sehr auf das Aufziehen zu fokussieren“, erläuterte sie.

Nach der Scheidung reflektierte Jennifer über ihre Ehe und nannte Ben die „Liebe ihres Lebens“. Trotz Trennung würden sie immer verbunden bleiben. „Ich habe nicht den großen Filmstar geheiratet; ich habe ihn geheiratet. Und ich würde diese Entscheidung wieder treffen. Ich bin ihm am Strand hinterhergerannt, und ich würde es wieder tun“, betonte sie im Interview mit ‚Vanity Fair‘. Über das besondere Verhältnis zu ihrem Ex fügte die Hollywood-Beauty hinzu: „Er ist immer noch der einzige Mensch, der die Wahrheit über manche Dinge wirklich kennt. Und ich bin immer noch die Einzige, die einige seiner Wahrheiten kennt.“