Jennifer Lange und ihr Verlobter Darius Zander werden Eltern. (stk/spot)

SpotOn News | 02.06.2024, 14:35 Uhr

Mit Rauchkanonen enthüllt: Jennifer Lange und ihr Verlobter wissen endlich, ob sie sich noch dieses Jahr über einen "kleinen Darius oder eine kleine Jennifer" freuen dürfen.

Mit dem einstigen TV-Junggesellen Andrej Mangold (37) war "Bachelor"-Kandidatin Jennifer Lange (30) letztendlich kein Happy End vergönnt – nach anderthalb Jahren Beziehung erfolgte 2020 die Trennung. Rund vier Jahre später ist Lange glücklicher denn je und erwartet zusammen mit ihrem neuen Partner Darius Zander (40) zum ersten Mal ein Kind. Mit einer Gender-Reveal-Party hat das Paar nun enthüllt, was es wird.

Per blauen Rauchkanonen ließen Lange und ihr Verlobter die Katze aus dem Sack: "Es ist ein Junge!", schrieb die 30-Jährige zu dem Enthüllungsvideo bei Instagram. In ihrer Story verrät sie zudem, dass sie von der Feier mit rund 40 Gästen so gerührt war, dass sie am Morgen danach einige Tränen verdrücken musste.

Schon am Tag zuvor hatte die 30-Jährige mitgeteilt, dass sie und ihr Partner eine Vorahnung hätten, was es wird: "Morgen werden wir endlich erfahren, ob hier ein kleiner Darius drin ist, wie wir beide ja vom Gefühl her glauben. Oder eine kleine Jennifer." Ihr Bauchgefühl sollte sich als goldrichtig erweisen.

Baby-News am Tag der Liebe enthüllt

Am Valentinstag am 14. Februar hatte Lange ihren inzwischen über 300.000 Followerinnen und Followern verraten, schwanger zu sein. "Aus zwei werden drei, wir bekommen ein Baby", schrieb sie zu mehreren Fotos.

Andrej Mangold entschied sich 2019 im "Der Bachelor"-Finale für Jennifer Lange. Die Beziehung scheiterte jedoch nach der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars 2020". Ihre Liebe mit Musiker Darius Zander machte sie im Sommer 2021 bei Instagram offiziell. Die "Bachelor"-Gewinnerin teilte ein Foto, auf dem sich die beiden küssen, und schrieb dazu: "Was soll ich sagen… ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte… ich bin einfach glücklich." Sie fügte hinzu: "Du zeigst mir immer wieder aufs Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist."