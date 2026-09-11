Stars Jennifer Lawrence tritt Instagram bei – und droht direkt wieder mit ihrem Abschied

Jennifer Lawrence - Instagram video screenshot - September 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 09:00 Uhr

Jennifer Lawrence ist Instagram beigetreten, und hat nur wenige Stunden nach ihrem ersten Beitrag bereits scherzhaft mit ihrem Rückzug gedroht.

Die Oscar-Preisträgerin veröffentlichte am Donnerstag (10. September) ihr erstes Video auf der Plattform und stellte sofort klar, dass sie mit negativen Reaktionen wenig anfangen kann.

„Also ja, ich probiere es jetzt aus, und wenn irgendjemand etwas Negatives sagt, höre ich sofort wieder auf“, sagte Lawrence in ihrem typisch trockenen Stil. Selbst wenn jemand nur etwas Gemeines denke, werde sie es merken, scherzte die Schauspielerin weiter. Kurz darauf legte sie in ihrer Instagram-Story nach. „Bitte bedenkt, dass gemeine oder aggressive Kommentare negative Auswirkungen auf das Baby haben können“, schrieb Lawrence. Die Pointe folgte direkt danach: „Ich bin es. Ich bin das Baby.“

Der Humor kam bei ihren Fans offenbar gut an. Innerhalb weniger Stunden sammelte Lawrence unter dem Nutzernamen @jlaw mehr als eine Million Follower. Auch in ihrer Profilbeschreibung nahm sie sich selbst nicht zu ernst und erklärte, sie habe den Namen nur gewählt, weil „jenniferlawrence bereits vergeben war“. Zahlreiche Fans begrüßten den ‚Hunger Games‘-Star auf der Plattform. Auch Kylie Jenner gehörte zu den Hunderttausenden Nutzern, denen Lawrences erster Beitrag gefiel.

Ganz neu ist Instagram für die Schauspielerin allerdings nicht. Bereits 2018 hatte sie gegenüber ‚InStyle‘ verraten, dass sie die Plattform nutze, allerdings ausschließlich als stille Beobachterin. „Ich bin dort. Aber ich bin eine Voyeurin: Ich schaue zu, ich sage nichts“, erklärte sie damals. Der Grund für ihre Zurückhaltung sei vor allem die öffentliche Reaktion auf nahezu jede Äußerung gewesen. Lawrence wollte nach eigener Aussage vermeiden, sich ohne konkreten Anlass der ständigen Bewertung durch andere auszusetzen. Nur wenn sie etwas bewerben müsse oder sie ein Thema besonders beschäftige, könne sie sich vorstellen, öffentlich Stellung zu beziehen.

Vor Instagram hatte Lawrence bereits einen Account auf X, ehemals Twitter. Unter dem Nutzernamen @JLawrence_RepUs veröffentlichte sie dort vor allem Beiträge im Zusammenhang mit ihrer Arbeit als Vorstandsmitglied der Organisation Represent.Us und setzte sich für politische Reformen ein. Besonders aktiv war sie allerdings auch dort nicht. Insgesamt veröffentlichte Lawrence lediglich 19 Beiträge. Ihr letzter Post stammt von November 2021 und beschäftigte sich mit dem Erlass von Studienschulden.