Film Jennifer Lawrence und Emma Stone bringen Miss Piggy auf die große Leinwand

Jennifer Lawrence - Die My Love Premiere - November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 11:00 Uhr

Jennifer Lawrence und Emma Stone bringen Miss Piggy auf die große Leinwand.

Jennifer Lawrence, Emma Stone und Cole Escola bringen Miss Piggy ins Kino.

Die Diva der Muppets bekommt ihren eigenen Film bei Disney. Die Hollywood-Freundinnen Lawrence und Stone fungieren dabei als Produzentinnen, während Comedian und Dramatiker Cole Escola das Drehbuch schreibt, wie ‚Variety‘ berichtet. Lawrence verriet versehentlich ihre Beteiligung an dem Projekt während eines Auftritts im Podcast ‚Las Culturistas‘, wo sie zu den Moderatoren Bowen Yang und Matt Rogers sagte: „Ich weiß nicht, ob ich das schon ankündigen darf, aber ich mache es einfach. Emma Stone und ich produzieren einen Miss-Piggy-Film, und Cole schreibt das Drehbuch.“ Auf die Frage, ob sie und ihre enge Freundin Stone auch selbst im Film mitspielen werden, antwortete sie: „Ich denke schon. Wir müssen… Es ist total verrückt, dass wir noch nie gemeinsam in einem Film waren.“

Die Nachricht, dass Miss Piggy ihren eigenen Blockbuster bekommt, folgt kurz nachdem bekannt wurde, dass Disney+ ein einmaliges Muppet Show-Special mit Sondergast Sabrina Carpenter genehmigt hat. Das Projekt wird von Point Grey Pictures entwickelt – der Produktionsfirma von Seth Rogen und Evan Goldberg – und trägt den Titel ‚Muppets Pilot‘. Laut ‚Deadline‘ soll es als Sprungbrett für einen möglichen Serien-Neustart dienen. Disney+ bestätigte das Special offiziell über seine Social-Media-Kanäle und postete auf X (ehemals Twitter): „It’s time to play the music, it’s time to light the lights – es ist Zeit, die Show zu starten! ‚The Muppet Show‘ kehrt 2026 für ein triumphales Event auf Disney+ zurück – mit Stargast Sabrina Carpenter!“

Sollte das Special beim Publikum gut ankommen, könnte es ein neues Kapitel für Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo und die restliche Muppet-Truppe einläuten. Carpenter, die auch als Executive Producerin fungiert, wird gemeinsam mit den ikonischen Puppenstars auftreten – in einer Mischung aus Backstage-Szenen, Sketchen und Musikauftritten, die der Originalshow Tribut zollen. Bereits im Jahr 2020, während der COVID-19-Pandemie, trat Carpenter virtuell gemeinsam mit Seth Rogen auf, um den Titelsong der ‚Muppet Show‘ für ‚The Disney Family Singalong: Volume II‘ zu performen. Die Dreharbeiten sollen in Los Angeles stattfinden und werden durch einen Steuervorteil von 1,6 Millionen Dollar von der California Film Commission unterstützt.