Stars Jennifer Lawrence war ‚wirklich aufgeregt‘, ein zweites Baby zu bekommen

2024 AFI Fest - Jennifer Lawrence - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin verrät, dass sie den Gedanken sehr "schön" fand, ein weiteres Baby zu haben.

Jennifer Lawrence konnte es kaum erwarten, zum zweiten Mal Mutter zu werden.

Die US-Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Cooke Maroney den dreijährigen Sohn Cy und einen zweiten Sohn, der Anfang dieses Jahres geboren wurde. Sie war begeistert von dem Gedanken, nach Cy ein weiteres Kind zu bekommen. Umso überraschter war die 35-Jährige, als sie nach der Geburt an einer postnatalen Depression litt.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Telegraph‘ erzählte der Hollywood-Star: „Ich war wirklich aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. Mein Kleinkind war in einem Alter, in dem er sagte: ‚Du stinkst. Geh weg von mir!‘ Und ich dachte mir, wie schön es wäre, wieder ein kleines Baby zu haben.“

Jennifer fügte hinzu: „Aber nachdem er geboren war, bekam ich tatsächlich eine wirklich schlimme postnatale [Depression], was mich total überrascht hat, weil ich dachte, ich wüsste, was mich in der Mutterschaft erwartet. Es hat mich richtig erwischt, ich war völlig unvorbereitet.“ Zu dem Zeitpunkt sei ihr Baby etwa sechs Wochen alt gewesen. „Ich war etwas müde, hatte diese ‚Oh wow, mein ganzes Leben ist anders, jeder Tag ist anders‘-Momente. Ich hatte definitiv eine Identitätskrise“, enthüllte sie.

Die Oscar-Preisträgerin verriet außerdem, dass sie die Rolle in ihrem neuen Film ‚Die, My Love‘ – in dem sie eine Mutter spielt, die mit einer postnatalen Depression kämpft – abgelehnt hätte, wenn sie das Drehbuch in der Zeit gelesen hätte, als sie selbst unter dem gleichen Problem litt. „[Wenn ich mich damals so gefühlt hätte,] hätte ich das Buch nach Seite zwei zugeschlagen. Ich hätte das nicht geschafft“, gestand der ‚Die Tribute von Panem‘-Star. „Denn man will von diesen Gefühlen wegkommen, nicht in sie eintauchen.“