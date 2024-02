Vor Reunion mit Ben Affleck Jennifer Lopez hatte „große Angst“, allein zu bleiben

Jennifer Lopez hatte Angst, allein zu bleiben. (ncz/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 23:20 Uhr

Vor ihrem zweiten Anlauf mit Ben Affleck fürchtete Jennifer Lopez, für immer allein zu bleiben. Die Sängerin habe lernen müssen, für sich selbst da zu sein, erklärte sie im Interview mit Kelly Clarkson.

Fast 20 Jahre nach ihrer geplatzten Verlobung fanden Sängerin Jennifer Lopez (54) und Schauspieler Ben Affleck (51) 2021 wieder zueinander, schon ein Jahr später folgte die Hochzeit von "Bennifer". Eine überraschende Wendung, mit der die Sängerin eigentlich nicht mehr gerechnet hatte: Wie Lopez nun in der "The Kelly Clarkson Show" verriet, hatte sie große Angst davor, für immer allein zu bleiben.

Video News

Sie habe lernen müssen, allein sein zu können und sich selbst "die beste Freundin zu sein". "Ich bin jetzt schon viel besser darin und es war harte Arbeit", erklärt Lopez im Gespräch mit Moderatorin Kelly Clarkson (41). Es sei nicht einfach, solche Muster zu durchbrechen.

Zweite Beziehung mit Affleck war "seltsame Wendung des Lebens"

Im Interview reflektiert J.Lo auch ihre Beziehung zu ihrem heutigen Ehemann Ben Affleck: Es sei eine "seltsame Wendung des Lebens" gewesen, dass die beiden wieder zueinander gefunden hätten. Ihre Geschichte habe sie auch zu ihrem neuen Album "This Is Me… Now" inspiriert – eine Fortsetzung ihres Albums "This Is Me… Then" aus dem Jahr 2002, während ihrer ersten Beziehung mit Affleck.

J.Lo ist eine "hoffnungslose Romantikerin"

Ihre Geschichte sei keine "Märchengeschichte, sondern eine echte Geschichte", so Lopez weiter. Besonders deshalb sei es ihr nicht leicht gefallen, sich in ihrem neuen Album und einem gleichnamigen Film so verletzlich zu zeigen. Sie bezeichnet das Projekt als "die Geschichte einer hoffnungslosen Romantikerin, die ich war und immer noch bin".

Lopez kann auf mehrere Beziehungen zurückblicken. Von 1997 bis 1998 war sie mit einem kubanischen Kellner verheiratet, es folgte eine Beziehung mit Sean "Diddy" Combs (54). Von 2001 bis 2003 folgte eine Ehe mit dem Tänzer Cris Judd (54). Von 2002 bis 2004 war sie schließlich mit Ben Affleck liiert und kurzzeitig verlobt.

Von 2004 bis 2014 war Lopez mit Sänger Marc Anthony (55) verheiratet. Mit ihm hat sie zwei gemeinsame Kinder. Es folgte eine Beziehung mit dem Tänzer Casper Smart sowie mit Baseball-Spieler Alex Rodriguez (48). Mit letzterem war sie ebenfalls verlobt. Im April gab es erste Gerüchte einer Reunion mit Ben Affleck, im Juli 2022 heiratete das Paar schließlich.