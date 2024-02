Musik Jennifer Lopez: Hört sie mit dem Touren auf?

Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 10:00 Uhr

Jennifer Lopez hat angedeutet, dass ihre bevorstehende Tour ihre letzte sein könnte.

Die 54-jährige ‚Jenny From The Block‘-Hitmacherin bereitet sich aktuell darauf vor, diesen Sommer auf ihre große ‚This Is Me … Now‘-Tour zu gehen, die mehr als 30 Termine in ganz Nordamerika umfasst, einschließlich Stopps in Florida, Texas und Kalifornien sowie Kanada. Sie hat jetzt aber auch angedeutet, dass die gewaltige Konzertreihe das letzte Mal sein könnte, dass sie sich auf eine so große Tour begibt.

Während eines Auftritts in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ sagte sie über die Tour: „Wir geben alles! Mein letztes Hurra!“ Und sie beharrte darauf, dass es ihr Ziel für die Shows sei, sicherzustellen, dass ihre Fans eine gute Zeit haben. Jennifer fügte hinzu: „Das ist mein Ziel, wenn die Leute zu meiner Show kommen. Ich möchte immer, dass die Leute gehen und sagen: ‚Das ist die beste Show, die ich je gesehen habe!‘ Das ist es, was ich will.“

Die Tour findet zur Unterstützung ihres gleichnamigen neuen Albums statt und JLo hat das Gefühl, dass sie bereits gut auf die Shows vorbereitet ist, da sie zuvor die Choreografie für den Amazon-Originalfilm entworfen hat, den sie zusammen mit dem Album veröffentlicht hat. Jennifer erklärte: „Von allen Alben, die ich je gemacht habe, habe ich das Gefühl, dass dieses wirklich bereit für die Bühne ist, wegen des Amazon-Originals, das ich damit gemacht habe. Es ist fertig. Die ganze Choreografie. Alles ist startklar.“