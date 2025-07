Stars Jennifer Lopez ist ‚durch‘ mit der Ehe

Jennifer Lopez - Special Screening Of Unstoppable LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin hat nach ihrer vierten Scheidung offenbar keine Lust mehr aufs Heiraten.

Jennifer Lopez ist „durch“ mit der Ehe, nachdem sie sich im letzten Jahr von ihrem vierten Ehemann Ben Affleck getrennt hat.

Die 55-jährige Popikone war in der Vergangenheit mit Ojani Noa, Cris Judd und Marc Anthony verheiratet, bevor sie 2022 Ben Affleck heiratete. Doch die beiden trennten sich bereits 2024 nach weniger als zwei Jahren Ehe, und Jennifer deutete nun an, dass sie wohl nie wieder heiraten wird.

Videoaufnahmen von ihrem Konzert am Mittwoch (16. Juli) in Bilbao, Spanien, die auf X gepostet wurden, zeigten, wie Jennifer ein Schild im Publikum entdeckte, auf dem stand: „J. Lo, heirate mich?“ Daraufhin sagte sie: „Ich glaube, ich bin damit durch. Ich habe das ein paar Mal versucht.“

Jennifer war bereits Anfang der 2000er mit dem Hollywoodschauspieler Affleck verlobt, aber die Beziehung endete kurz vor der geplanten Hochzeit.

2021 kamen sie wieder zusammen und heirateten 2022 in zwei Zeremonien – eine in Las Vegas und eine in Georgia. Der Scheidungsantrag wurde exakt zwei Jahre nach ihrer aufwendigen zweiten Feier am 20. August 2022 eingereicht. Als offizielles Trennungsdatum wurde der 26. April 2024 angegeben. Die Sängerin gab später zu, dass es ein „intensives Jahr“ gewesen sei und sie sich darauf freue, eine Pause einzulegen und die Feiertage mit ihrer Familie zu verbringen. Sie sagte dem Magazin ‚People‘: „Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich, und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste herkommt. Die Feiertage sind eine ganz besondere Zeit für uns, das war schon so, seit ich ein kleines Mädchen war. Ich freue mich wirklich auf diese Momente, wenn ich mit meinen Schwestern zusammen sein, entspannen, Spaß haben und neue Erinnerungen schaffen kann.“