Trotz bevorstehender Scheidung? Jennifer Lopez soll Ben Affleck in Los Angeles besucht haben

Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen sich den ganzen Sommer über nicht gesehen haben. (the/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 10:00 Uhr

Seit Monaten halten sich die Gerüchte rund um eine Ehekrise von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Jetzt sollen sie sich am Wochenende wiedergesehen haben, nachdem sie den Sommer getrennt verbracht haben.

Nachdem sie sich Berichten zufolge wochenlang nicht gesehen haben, kam es nun am Wochenende offenbar zu einem Treffen zwischen Jennifer Lopez (55) und ihrem Noch-Ehemann Ben Affleck (51). Wie das "People"-Magazin berichtet, soll sie den Schauspieler am Sonntag (11. August) in seinem Mietshaus in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles, besucht haben, während er sich dort aufhielt. Zuvor habe sie Afflecks Sohn Samuel (12) zum Shoppen in ein Einkaufszentrum begleitet.

Offenbar war der Grund für ihren Besuch allerdings nicht ihr Partner, mit dem sie kurz vor der Scheidung stehen soll, sondern dessen Nachwuchs mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). "Nur weil sie nicht mit Ben zusammen ist, heißt das nicht, dass ihr seine Kinder egal sind", berichtet ein Insider dem Magazin über J.Los Hintergründe. Neben Samuel hat Affleck noch die Kinder Violet (18) und Fin (15).

Jennifer Lopez will Zeit mit seinen Kindern verbringen

Weiter berichtet der Insider: "Sie haben sich immer um sie gekümmert. Letztes Jahr haben sie monatelang nach dem perfekten Haus für ihre Patchwork-Familie gesucht. Wenn sie jetzt wieder in Los Angeles ist, möchte sie Zeit mit ihnen verbringen, bevor die Schule wieder beginnt und Violet aufs College geht."

In wenigen Tagen steht zudem Afflecks Geburtstag bevor – er wird am Donnerstag (15. August) 52 Jahre alt. Beim kürzlichen Geburtstag seiner Noch-Ehefrau im Juli ließ sich der Schauspieler nicht blicken. Gerüchten zufolge soll die gemeinsame Villa zum Verkauf stehen und die Scheidungspapiere bereits fertig, aber noch nicht eingereicht sein.

Spekulationen über die angebliche Ehekrise von Bennifer halten sich seit Monaten. Die beiden waren zwischen 2002 und 2004 ein Paar, trennten sich aber wieder. 2021 kamen sie erneut zusammen und heirateten schließlich im Sommer 2022. In die aufgeflammte Beziehung brachte Lopez zudem die Zwillinge Emme und Max (16) aus einer vorangegangenen Ehe mit Marc Anthony (55) mit.