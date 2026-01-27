Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck nehmen ihr 68-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Hills vom Markt

Jennifer Lopez at the 83rd Golden Globes in LA Jan 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 11:00 Uhr

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben ihr 68 Millionen Dollar teures Haus vom Markt genommen.

Das ehemalige Paar, das sich im Januar 2025 nach zwei Jahren Ehe scheiden ließ, nachdem es bereits Anfang der 2000er-Jahre verlobt gewesen war, soll sein Anwesen mit zwölf Schlafzimmern in Beverly Hills laut ‚TMZ‘ aus den Online-Immobilienanzeigen entfernt haben. Jennifer und Ben, die im Mai 2023 rund 60,85 Millionen Dollar für das Anwesen ausgegeben hatten, senkten im September den Angebotspreis der 24-Badezimmer-Villa um 16 Millionen Dollar, um die luxuriöse Immobilie für 52 Millionen Dollar zu verkaufen. Im Mai berichteten Insider der Publikation, dass Affleck den Preis weiter senken wollte, während Lopez angeblich darauf bestand, das Haus weiterhin für 68 Millionen Dollar anzubieten. Berichten zufolge nahmen die Ex-Partner eine Hypothek in Höhe von 20 Millionen Dollar auf das Anwesen auf.

Jennifer hat inzwischen ein neues Haus in Hidden Hills, Kalifornien, gekauft und lebt weiterhin in der Villa in Beverly Hills, während ihr neues Zuhause renoviert wird. Affleck hatte zuvor 20,5 Millionen Dollar für ein Anwesen in Brentwood ausgegeben, kaufte im vergangenen Jahr jedoch noch eine weitere Immobilie.

Anfang dieses Jahres erklärte Jennifer, dass ihr nächster Partner sie „respektieren“ und „so akzeptieren“ müsse, „wie ich bin“. Die 56-jährige Künstlerin trat in diesem Monat mit ihrem Hit ‚If You Had My Love‘ aus dem Jahr 1999 bei ihrer ‚Up All Night‘-Show in Las Vegas auf, als sie über Liebe, Herzschmerz und ihre Wünsche an eine zukünftige Beziehung nachdachte. In einem in den sozialen Medien geteilten Clip sagte sie dem Publikum im Colosseum im Caesars Palace: „Als ich das Lied zum ersten Mal gesungen habe, war ich sehr jung. Und ich habe es mit sehr viel Hoffnung gesungen.“ Sie fuhr fort: „Aber ich habe es im Laufe der Jahre auch gesungen, als ich traurig war. Und ich habe es gesungen, als ich glücklich war. Aber heute – wisst ihr, wie ich es heute singe? Ich singe es aus Stärke.“ Sie erklärte weiter, dass die Wahrheit sei: Wenn man meine Liebe haben wolle, müsse man sie sich verdienen. JLo: „Du müsstest mich richtig behandeln. Du müsstest mich respektieren.“