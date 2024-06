Abschlussfeier von seinem Sohn Jennifer Lopez und Ben Affleck: Zusammen unterwegs und doch getrennt?

Ben Affleck und Jennifer Lopez: Steht eine erneute Trennung bevor? (hub/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 13:17 Uhr

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben gemeinsam eine Veranstaltung besucht. Die beiden gingen dabei angeblich auf Distanz zueinander.

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben offenbar die Schulabschlussfeier von Afflecks Sohn Samuel (12) besucht – inmitten der Gerüchte und Spekulationen um eine angebliche Trennung des berühmten Paars. Auch nach diesem gemeinsamen Event gibt es Medienberichte, wonach die Hollywoodstars angeblich zueinander auf Distanz gegangen sein sollen.

Video News

Beide haben eigene Begleiter an der Seite

Laut "Page Six" kamen Lopez und Affleck angeblich getrennt voneinander zu der Veranstaltung. Die Promiseite der "New York Post" berichtete weiter, dass die Sängerin ihre 16-jährigen Zwillinge Max und Emme mitbrachte, die sie mit Ex-Mann Marc Anthony (55) bekam. Affleck hatte seine Mutter, Chris Anne Boldt, als Begleitung an seiner Seite.

Lopez schien dem Bericht zufolge gut gelaunt zu sein, als sie die Abschlussfeier in einem schlichten, beigefarbenen Kleid betrat. Affleck dagegen präsentiert auf Fotos von der Veranstaltung einen ernsten Blick. Er kam in einem dreiteiligen blauen Anzug – und trug, genau wie Lopez, seinen Ehering.

Ebenfalls anwesend war natürlich auch Samuels Mutter. Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann wurde Jennifer Garner (52) laut "Page Six" mit einem breiten Grinsen abgelichtet, als sie vor der Abschlussfeier ihres jüngsten Kindes aus einem Auto stieg. Sie trug ein knöchellanges blaues Sommerkleid und einen braunen Hut. Mit Affleck hat sie zudem die Kinder Violet (18) und Seraphina (15), die auch an der Abschlussfeier teilnahmen.

Seit Wochen Gerüchte über Bennifer-Krise

Die Gerüchte über eine Ehekrise bei Ben Affleck und Jennifer Lopez halten sich seit Wochen hartnäckig. Einem Bericht zufolge sollen die beiden bereits das gemeinsame 60 Millionen Dollar (etwa 55 Millionen Euro) teure Anwesen in Beverly Hills, Kalifornien, verkaufen wollen. Mehrere Quellen sollen dem US-Promiportal "TMZ" berichtet haben, dass das prominente Paar angeblich den Immobilienmakler Santiago Arana von "The Agency" beauftragt hat, um das Haus zu verkaufen.

Lopez und Affleck waren von 2002 bis 2004 schon einmal zusammen. 2021 gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance. Im Juli 2022 heirateten die beiden in Las Vegas.