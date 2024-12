Nach Gerüchten Jennifer Love Hewitt bestätigt Rückkehr zu Kult-Horrorfilm

Jennifer Love Hewitt kehrt in ihre ikonische "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Rolle zurück. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 22:26 Uhr

Es ist offiziell: Jennifer Love Hewitt wird Teil des neuen Reboots des Kult-Horrorfilms "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" sein. Die Schauspielerin schlüpft erneut in die Rolle der Julie James.

Nachdem Jennifer Love Hewitt (45) diese Woche bereits ihre Rückkehr zum Reboot von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" angedeutet hatte, hat die Schauspielerin nun offiziell bestätigt, dass sie Teil der Produktion sein wird. Auf Instagram teilte Hewitt am Freitag (13. Dezember) einen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie sie in einen Spiegel blickt, an dem mehrere Zettel mit der Aufschrift "I know what you did last summer!" kleben.

"Es ist nie zu spät, zurückzugehen", schrieb sie dazu und bestätigte die Rückkehr in ihre ikonische Rolle von 1997: "Julie James kehrt zurück. Ich weiß, was du nächsten Sommer machen wirst!" In nur wenigen Stunden verliehen rund 30.000 User dem Post ein "Gefällt mir".

Dass es ein Reboot zur Kult-Horrorfilmreihe geben soll, ist seit Februar 2023 bekannt. Im September 2024 meldete das Branchenmagazin "Deadline", dass Freddie Prinze Jr. (48), neben Hewitt einer der Hauptdarsteller des Originals, erneut in die Rolle des Ray Bronson schlüpfen wird.

Reboot soll 2025 in die Kinos kommen

Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt feierten 1997 mit "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ihren Durchbruch. An ihrer Seite spielten Prinzes spätere Ehefrau Sarah Michelle Gellar (47) und Ryan Phillippe (50) mit. Die vier verkörperten eine Freundesclique, die einen Fischer überfahren und seine scheinbare Leiche ins Meer werfen. Aus Rache werden mehrere Menschen aus ihrem Umfeld ermordet. Ob Gellar und Phillippe auch mit an Bord sind, ist nicht bekannt.

Video News

Nach dem Erfolg des Teen-Horrors kam 1998 eine Fortsetzung mit dem Titel "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast". Aus dem Star-Quartett des Vorgängers waren aber nur noch Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt dabei. 2006 folgte ein dritter Teil ohne Beteiligung der Originaldarsteller, der direkt ins Heimkino kam: "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast". 2021 brachte Amazon Prime ein Serien-Reboot heraus, das nach nur einer Staffel eingestellt wurde.

Am 3. Oktober teilte der offizielle Instagram-Account des Films mit, dass die Produktion begonnen hat. Das Reboot soll im kommenden Sommer in die US-Kinos kommen, genauer gesagt am 18. Juli 2025.