Film Jennifer Love Hewitt: Comeback für ‚Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast‘-Sequel

Jennifer Love Hewitt - March 2024 - 9-1-1- ABC premire - Spring Place - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 16:00 Uhr

Die Darstellerin wird in der Rolle der Julie James in dem Sequel zurückkehren.

Jennifer Love Hewitt wird in der Rolle der Julie James im ‚Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast‘-Sequel zurückkehren.

Die 46-jährige Schauspielerin hatte in dem Horrorfilm aus dem Jahr 1997 die Heldin verkörpert und die Regisseurin der Fortsetzung, Jennifer Kaytin Robinson, hat jetzt Love Hewitts Comeback für den neuen Streifen angedeutet.

Die Regisseurin teilte auf ihrem Account auf Instagram ein Foto von einer an Julie James adressierten E-Mail und verkündete in der Bildunterschrift: „Sie ist wieder da @jenniferlovehewitt.“ Neben Love Hewitt soll zudem Sarah Michelle Gellar, die in ‚Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast‘ den Part der unglückseligen Helen Shivers spielte, an dem kommenden Sequel mitwirken. Gellar bestand jedoch darauf, dass sie ihre Rolle nicht wieder aufnehmen würde, weil ihre Filmfigur „tot“ sei. Trotzdem machte Sarah zuvor die Andeutung , dass sie in dem Sequel eine „inoffizielle“ Rolle übernehmen würde. Auch wenn sie in der Fortsetzung des gruseligen Films nicht zu sehen sein wird, wird der Ehemann der Schauspielerin, Freddie Prinze Jr., in dem neuen Projekt wieder Ray Bronson verkörpern.