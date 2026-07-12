Stars Jennifer Nettles von Taylor Swifts Hochzeitseinladung ‚überrascht‘

Taylor Swift (L) and Travis Kelce are seen in SoHo on October 11, 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2026, 12:00 Uhr

Die Sugarland-Sängerin hätte nicht mit einer Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit gerechnet.

Jennifer Nettles war überrascht, dass sie eine Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit erhielt.

Die Sängerin heiratete am vergangenen Wochenende Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce im Madison Square Garden in New York. Die Sugarland-Frontfrau Jennifer Nettles gab zu, dass sie nicht damit gerechnet hatte, zu den rund 1.000 Gästen zu gehören – obwohl sie in der Vergangenheit bereits mit dem Popstar zusammengearbeitet hatte. Gegenüber ‚People‘ gestand sie: „Das alles hat mich überrascht, weil natürlich niemand etwas wusste. Es gab hier und da zwar Gerüchte und Spekulationen, aber bis kurz vor dem Termin wusste niemand sicher, wohin wir tatsächlich gehen würden.“

Jennifer, die 2018 gemeinsam mit Taylor am Sugarland-Song ‚Babe‘ gearbeitet hatte, freute sich jedoch sehr darüber, Teil der prominenten Hochzeitsgesellschaft gewesen zu sein. „Auch wenn ich nur ein kleiner Teil ihrer gemeinsamen Geschichte bin, bedeutet mir das unglaublich viel. Diese beiden Menschen stehen an der absoluten Spitze ihrer jeweiligen Branche – auf dem Höhepunkt ihres Könnens, ihres Handwerks und ihrer Kunst“, erklärte die 51-Jährige. Es sei „wunderschön“ gewesen, diesen besonderen Augenblick miterleben zu dürfen.

Anschließend fand Jennifer lobende Worte für ihre Musikerkollegin. „Taylor und ich haben im Laufe der Jahre bereits zusammengearbeitet, und ich bewundere sie und das, was sie erreicht hat, sehr“, betonte sie. „Als Songwriterin ist sie unerreicht. Sie ist die größte Künstlerin überhaupt – zumindest unserer Generation.“ Die Country-Sängerin hatte bereits früher erklärt, dass sie Taylor ein Happy End in der Liebe wünscht. 2024 sagte sie gegenüber ‚People‘: „Taylor ist ein wundervoller Mensch, und ich wünsche ihr, dass sie die Liebe findet – genau wie jeder andere auch. Das liegt mir wirklich am Herzen.“ Die ‚Opalite‘-Interpretin ist seit 2023 mit dem NFL-Star zusammen.