Stars Jenny Frankhauser rechnet mit Daniela Katzenberger ab: ‚Für mich ist sie Luft‘

Jenny Frankhauser - Berlin, 12.04.2018 - SVEN SIMON BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 14:00 Uhr

Die Ex-Dschungelkönigin ist nicht gut auf ihre Halbschwester zu sprechen und findet deutliche Worte.

Jenny Frankhauser teilt erneut gegen Daniela Katzenberger aus.

Bei der Präsentation ihres ersten eigenen Parfums in Mannheim erhob die ehemalige Dschungelkönigin schwere Vorwürfe gegen ihre Halbschwester. Besonders deren fehlendes Interesse an ihren Kindern habe sie tief enttäuscht. Mit ihrem Partner Steffen König hat Jenny zwei Söhne im Alter von zwei und vier Jahren. Im Gespräch mit RTL schilderte die Reality-TV-Darstellerin einen Vorfall, der für sie das Fass zum Überlaufen gebracht habe: Daniela sei bei einem Besuch ihrer Mutter Iris Katzenberger lediglich zwei Straßen von ihrem Zuhause entfernt gewesen, habe es aber nicht für nötig gehalten, bei ihr und den Kindern vorbeizuschauen.

Ihre Haltung dazu formulierte die 34-Jährige unmissverständlich: „Meine Kinder sind alles, alles für mich. Und wer sich dafür nicht interessiert, der ist für mich Luft. Sorry.“ Wie sehr sich die Schwestern inzwischen entfremdet haben, verdeutlichte Jenny mit einer weiteren Aussage. Sie habe ihren beiden Söhnen ein Foto ihrer berühmten Tante gezeigt und gefragt, ob sie wüssten, wer die Frau darauf sei. Beide hätten die Frage verneint. „Das war für mich der Punkt, an dem ich komplett und für immer abgeschlossen habe“, erklärte die zweifache Mutter.

Dass zwischen den beiden kein Kontakt mehr besteht, hatte Jenny bereits im Oktober in einer Instagram-Fragerunde bestätigt. „Meine Kinder wissen nicht einmal, wer sie ist. Traurig, aber wahr“, schrieb sie damals. Für Jenny sei „dieses Kapitel endgültig abgeschlossen“.

Daniela äußerte sich bislang nicht direkt zu den konkreten Vorwürfen. Stattdessen veröffentlichte sie eine Instagram-Story mit den Worten: „Ich muss mich nicht zu jedem Bulls*** äußern. Ich bin so müde von dem Sch***. Sorry.“ Die 40-Jährige ließ dabei offen, worauf genau sie sich bezog. Eine Versöhnung scheint jedenfalls vorerst nicht in Sicht. Mama Iris Katzenberger hofft laut RTL dennoch, ihre Töchter spätestens an Weihnachten wieder gemeinsam an einen Tisch bringen zu können.