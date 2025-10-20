Stars Jeremy Allen White: Dreharbeiten zum Bruce-Springsteen-Film waren ‚unglaublich schwierig‘

Bang Showbiz | 20.10.2025, 09:00 Uhr

Die Darstellung von Bruce Springsteen in einer neuen Filmbiografie hat Jeremy Allen White schwer zugesetzt.

Der 35-jährige Schauspieler spielt den legendären Rocker (76) in dem Film ‚Deliver Me From Nowhere‘, gab jedoch zu, dass es ihm schwerfiel, während der Dreharbeiten von seinen Töchtern getrennt zu sein und sich in „schmerzhafte Situationen“ zu begeben, um Bruce authentisch darzustellen.

Er sagte gegenüber der ‚Sunday Times‘: „Ich fühle mich, als würde ich für Schmerzen bezahlt werden. Als würde ich dafür bezahlt werden, mich in schmerzhafte Situationen zu begeben. […] und die Dreharbeiten zu dem Bruce-Film waren unglaublich schwierig. Ich war isoliert. Ich war weit weg von meinen Kindern. Ich bin nicht oft nach Hause gereist. Das hat mich krank gemacht, und als ich da raus kam, dachte ich: ‚Es muss einen besseren Weg geben.'“ White, der für seine Darstellung des problembelasteten Kochs Carmy Berzatto in der Fernsehserie ‚The Bear‘ begeisterte Kritiken erhalten hat, zieht mit seiner Ex-Frau Addison Timlin zwei Töchter, Ezer (7) und Dolores (4).

White gab zuvor zu, dass die Vorbereitung auf die Darstellung von Bruce monatelange „harte“ Arbeit erforderte. In der ‚Graham Norton Show‘ sagte er: „Es gab viel Vorbereitungsarbeit. Es war hart. Ich bin ein großer Bewunderer von Bruce, daher habe ich lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich das schaffen könnte. Es war beängstigend und ich hatte einige schreckliche Tage, aber ich habe sechs Monate lang sechsmal pro Woche trainiert, damit ich ein bisschen wie Bruce klingen konnte. Die raue Stimme kam ganz natürlich, nachdem ich die Songs immer und immer wieder gesungen hatte.“

Spingsteen verriet jedoch, dass der Darsteller immer seine erste Wahl für die Darstellung seiner Person war.