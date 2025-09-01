Film Jeremy Allen White hatte Angst davor, vor Bruce Springsteen aufzutreten

Jeremy Allen White - May 2025 - Avalon - Disney Upfront BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler war schrecklich nervös, am FIlmset von 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere' vor der Musik-Ikone performen zu müssen.

Jeremy Allen White fand es „einschüchternd“, vor Bruce Springsteen aufzutreten.

Der US-Schauspieler schlüpfte für das Biopic ‚Springsteen: Deliver Me from Nowhere‘ – das im Oktober erscheint – in die Rolle von The Boss um das Jahr 1982. Doch da der 34-Jährige kaum musikalische Erfahrung hatte, empfand er seinen Gesang als „Glücksspiel“.

In einer aktuellen Folge des ‚WTF‘-Podcasts wurde er gefragt, wie es war, Springsteen zu spielen – der während der Dreharbeiten „die ganze Zeit“ am Set war und meinte, er könne keinen Unterschied zwischen seiner eigenen Stimme und der von Jeremy erkennen. Der ‚The Bear‘-Darsteller räumte ein: „Es war sehr schwer. Ich hatte nicht viel – eigentlich gar keine – Erfahrung im Singen, Gitarrespielen oder sonst etwas. Das war gelinde gesagt einschüchternd am Anfang. Und ich hatte zwar viel Zeit, aber nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Hat man nie, oder? Ich hatte ungefähr sechs Monate.“

Podcaster Marc Maron warf ein: „Das Gute an diesen Songs ist ja, dass das Gitarrenspiel nicht besonders kompliziert ist.“ Daraufhin erklärte Jeremy: „Genau. Es sind nicht viele Akkorde, sie sind ziemlich einfach. Und viele Songs sind ähnlich aufgebaut. Aber der Gesang war ein Glücksspiel.“

Der ‚Shameless‘-Star lobte den prominenten Gesangs-Coach Eric Vetro für seine Unterstützung. „Ich habe mit Eric Vetro gearbeitet – er ist der Typ. Er hat Austin beim Elvis-Film geholfen, Timothée beim Dylan-Film. Er ist die erste Anlaufstelle. Er arbeitet mit vielen großartigen Sängern und Performern“, berichtete der Schauspieler. Beim ersten Treffen sei es darum gegangen: „Kann ich überhaupt singen? Treffe ich die Töne? Habe ich ein gutes Gehör? Funktioniert das alles?“ Jeremy fügte hinzu: „Und dann versucht man, ein bisschen dieses Kratzen [in der Stimme] zu finden, experimentiert mit dem Nasalen.“