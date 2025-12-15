Film Jeremy Allen White möchte klassische Romcom drehen

Jeremy Allen White attends the New York Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 19:00 Uhr

Jeremy Allen White würde gern eine echte romantische Komödie drehen – eine wie ‚When Harry Met Sally‘.

Der 34-jährige Schauspieler hat sich bisher nicht an das Genre gewagt, würde aber nur eine Romcom machen, die kein „Strohfeuer“ ist.

Im Gespräch mit Kate Hudson für ‚Actors on Actors‘ von ‚Variety‘ antwortete er auf die Frage, ob er sich eine Romcom vorstellen könne: „Ich würde es lieben. Ich habe noch nie eine gemacht, aber sie scheinen so viel Spaß zu machen.“ Kate warnte ihn jedoch, sie seien „schwieriger, als du denkst“ und „die Regeln sind anders“. Jeremy sagte weiter, er würde nur eine Romcom machen wollen, „die klassisch ist“: „Kein Strohfeuer, sondern ‚When Harry Met Sally‘.“ Kate antwortete: „Es ist eines der schwierigsten Genres. Aber es verändert dein Leben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie vielen Menschen du ein gutes Gefühl gibst.“

Unterdessen erzählte Jeremy, sein jüngster Film habe ihn „zerbrechlich“ gemacht. Der ‚The Bear‘-Star spielt The Boss im Biopic ‚Springsteen: Deliver Me from Nowhere‘, das Bruce Springsteens persönliche und berufliche Krise während der Entstehung seines Albums ‚Nebraska‘ thematisiert. Er sagte dem ‚Entertainment Weekly‘, er habe während der Dreharbeiten oft das Gefühl gehabt, etwas Abstand zu brauchen. Er erklärte: „Springsteen und ich sprachen viel. Und dann am Set gab es so eine… ich weiß nicht, ich fühlte mich manchmal sehr zerbrechlich.“