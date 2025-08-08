Film Jesse Eisenberg nennt ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ ein ‚Wunder‘

Now You See Me, Now You Don't - Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 18:14 Uhr

Jesse Eisenberg findet es ein „Wunder“, dass ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ tatsächlich zustande kommt.

Der 41-jährige Schauspieler wird in dem kommenden magischen Actionfilm, der auf Deutsch auch den Titel ‚Die Unfassbaren‘ trägt, erneut als Straßenmagier J. Daniel Atlas zu sehen sein. Eisenberg betonte, dass ein dritter ‚Now You See Me‘-Film immer geplant war, und er ist überglücklich, dass ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ nun endlich Wirklichkeit wird.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte Eisenberg: „Es gab immer Gespräche über einen dritten Film, aber wir wussten nicht, wo er spielen oder worum es gehen würde.“ Der Star aus ‚The Social Network‘ fügte hinzu, dass die Entwicklung von ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ erst so richtig in Fahrt kam, als die nächste Generation von Magiern – gespielt von Ariana Greenblatt, Justice Smith und Dominic Sessa – in die Handlung eingeführt wurde. Er erklärte: „Als wir erkannten, dass wir den Film machen konnten und die Geschichte diese jüngeren Magier beinhalten würde, schien das der perfekte Weg in einen weiteren Film für das Franchise zu sein.“

Neben Eisenbergs Atlas wird ‚Now You See Me: Now You Do’’t‘ auch die Rückkehr der anderen Mitglieder der Four Horsemen zeigen: Jack Wilder (Dave Franco), Merritt McKinney (Woody Harrelson) und Henley Reeves (Isla Fisher). Der ‚A Real Pain‘-Darsteller sagte, dass die Rückkehr der Originalbesetzung in Kombination mit den neuen Magiern dem Film seinen einzigartigen Ton verleihe. „Es zeigt irgendwie, wo wir im Leben seit dem letzten Film stehen. Auf persönlicher Ebene fühlt es sich wie ein Vergnügen an, mit diesen Menschen, die ich so sehr liebe, zurückzukehren und unter den seltsamsten Umständen mit ihnen abzuhängen.“

‚Now You See Me: Now You Don’t‘ – in dem auch Morgan Freeman als Thaddeus Bradley zurückkehrt und Rosamund Pike als Antagonistin Veronika Vanderberg eingeführt wird – folgt Atlas (Eisenberg), der sich mit einer neuen Generation von Magiern zusammenschließt, um einen riskanten Diamantenraub durchzuführen. Während alte Geheimnisse ans Licht kommen und Loyalitäten sich verschieben, beginnt die Grenze zwischen Täuschung und Wahrheit zu verschwimmen.