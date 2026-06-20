Film Morgan Freeman: ‚Vorfahren verlangen‘, dass er unerzählte schwarze Geschichten herausbringt

Morgan Freeman - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2026, 12:00 Uhr

Der Oscar-Preisträger und sein Schauspielkollege Ben Vereen haben über die Bedeutung gesprochen, übersehene Kapitel der schwarzen Geschichte durch Fernsehen und Film zu bewahren, während sie ihr neues Bürgerkriegsdrama vorstellen.

Morgan Freeman und Ben Vereen haben erklärt, dass das Erzählen der Geschichten übersehener schwarzer historischer Persönlichkeiten für sie eine persönliche Mission bleibt.

Während sie ihr neues Historiendrama ‚The Gray House‘ im Vorfeld des Juneteenth-Feiertags bewerben, sprachen die Schauspieler Morgan (89) und Ben (79) mit dem Magazin ‚PEOPLE‘ über die Prime-Video-Serie, die sich auf drei Frauen konzentriert, deren Spionagearbeit den Verlauf des Amerikanischen Bürgerkriegs beeinflusste.

Das Projekt erscheint zu einer Zeit, in der Diskussionen über Repräsentation, historische Erzählungen und die Bewahrung schwarzer Geschichte in Film und Fernsehen weiterhin geführt werden. Morgan, dessen Karriere gefeierte Filme wie ‚Die Verurteilten‘, ‚Million Dollar Baby‘, ‚Sieben‘, ‚Miss Daisy und ihr Chauffeur‘ und ‚Invictus‘ umfasst, fungiert bei der Serie als ausführender Produzent. Ben wiederum ist vor allem für seine Darstellung von Chicken George in der wegweisenden Miniserie ‚Roots‘ aus dem Jahr 1977 bekannt, die auf Alex Haleys gefeiertem Roman basiert. Ben sagte: „Es geht um unsere Vorfahren, und unsere Vorfahren werden weder ausgelöscht noch beiseitegeschoben werden. Es ist mir wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden.“ Der Schauspieler erklärte, dass seine Darstellung von Isham Worthy in ‚The Gray House‘ wie eine Fortsetzung der Arbeit sei, die er Jahrzehnte zuvor mit ‚Roots‘ begonnen habe. Er fügte hinzu: „Als man mit diesem Projekt auf mich zukam, musste ich wirklich darüber nachdenken, wie ich an die Figur herangehen würde, denn er ist nicht Chicken George. Er ist ein Helfer der Underground Railroad. Und ich denke, das ist eine wichtige Geschichte, die erzählt werden muss.“

Das achtteilige Drama erzählt die wahre Geschichte von drei Frauen, gespielt von Daisy Head, Mary-Louise Parker und Amethyst Davis, deren Figuren eine Underground-Railroad-Operation während des Bürgerkriegs in ein geheimes Spionagenetzwerk verwandeln. Im Mittelpunkt stehen eine Gesellschaftsdame aus Virginia, ihre Mutter und ihre ehemals versklavte Dienstmagd, die Informationen zur Unterstützung der Union sammeln. Morgan teilte Bens Überzeugung, dass viele bedeutende Geschichten in den gängigen historischen Erzählungen fehlen. Er sagte: „Die amerikanische Geschichte von Schwarzen und Frauen. Diese Geschichten werden fast vollständig ignoriert. Und das Mantra lautet: ‚Wenn du willst, dass die Geschichte erzählt wird, musst du sie selbst erzählen.‘ Niemand sonst wird das tun, also liegt die Verantwortung bei uns.“ Morgan ergänzte:

„Wir wollen, dass unsere Geschichten erzählt werden, und wie Ben sagt: Unsere Vorfahren verlangen es. Deshalb sind wir hier.“

‚The Gray House‘ ist derzeit bei Prime Video verfügbar.