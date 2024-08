Stars Jesse Tyler Ferguson: ‚Modern Familiy‘ änderte alles für ihn

Jesse Tyler Ferguson - Extreme Makeover Home Edition premiere - Feb 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 08:00 Uhr

Jesse Tyler Fergusons „Modern Family“-Rolle half dabei, ihn vor Homophobie zu schützen.

Der 48-jährige Schauspieler spielte die Rolle des offen schwulen Mitchell Pritchett in der erfolgreichen TV-Sitcom und Jesse hat nun erklärt, wie die Serie sein Leben verändert hat.

Im Podcast ‚Dinner‘s on Me‘ erzählte Jesse: „Ich war in Las Vegas, und ich war ein paar Jahre zuvor in Las Vegas und hatte dort ein paar Probleme mit Homophobie. Es war nichts Gewalttätiges, aber es war definitiv so, dass negative Energie von einem Paar auf mich einprasselte, das sich in der Nähe von mir und meinem damaligen Freund unwohl fühlte. Und dann Jahre später, nach ‚Modern Family‘, war ich wieder da. Und ich erinnere mich, dass ich anfangs die gleiche Negativität fühlte, aber dann sahen sie, wer ich war, und sie erkannten mich. Es war so, ich bin zwar schwul, aber ich bin auch der Schwule aus dem Fernsehen.“

Jesse hat deshalb das Gefühl, dass seine Rolle auf der Leinwand ihm eine Form des Schutzes bot. Der Schauspieler, der zwischen 2009 und 2020 in der Sitcom zu sehen war, erklärte: „Es gab eine seltsame Superkraft, bei der ich das Gefühl hatte, durch diese Rolle, die ich auch spielte, geschützt zu werden. Es gab mir irgendwie diese Rüstung und ich hatte diesen Schutz, diese Figur zu sein, die die Leute liebten. Ich weiß es nicht. Es war wirklich seltsam.“