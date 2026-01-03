Stars Jessica Alba lobt den Mut ihres Sohnes Hayes während der Scheidung von Cash Warren

Jessica Alba attends ELLE's 2025 Women in Hollywood Celebration - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2026, 17:33 Uhr

Jessica Alba lobt den Mut ihres Sohnes Hayes während der Scheidung von Cash Warren.

Jessica Alba hat den „Mut“ ihres Sohnes inmitten „neuer Veränderungen“ im Zuge ihrer laufenden Scheidung von Cash Warren gelobt.

Die 44-jährige Schauspielerin, die sich im Dezember 2024 von dem 46-jährigen Filmproduzenten trennte und im Februar 2025 die Scheidung einreichte – unter Angabe von „unüberbrückbaren Differenzen“ –, veröffentlichte an Neujahr auf Instagram eine lange, liebevolle Würdigung zum achten Geburtstag ihres Sohnes Hayes. Jessica, die mit Cash außerdem die Töchter Honor (17) und Haven (14) hat, kommentierte eine Video- und Foto-Slideshow mit Bildern von Hayes aus den vergangenen Jahren mit den Worten: „Mein Hayesie, mein süßer, strahlender, lustiger, urkomischer Hayes. Wow – vor acht Jahren, früh am Morgen an Silvester, bist du auf die Welt gekommen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, und doch ist sie bei so vielen wunderschönen Momenten mit dir stehen geblieben.“

In der Montage ist Hayes als Baby zu sehen, beim Zusammensein mit seinen Schwestern, bei seinem ersten Haarschnitt sowie bei verschiedenen Sportarten und Hobbys. Dazu gehören ein Golfschwung auf dem Platz, ein Besuch bei einem Spiel der LA Lakers im gelb-lila Trikot seines Lieblingsteams, das Kicken eines Fußballs auf dem Spielfeld sowie Szenen, in denen er seine Klavierkünste zeigt. Jessica, die derzeit mit dem 33-jährigen Schauspieler Danny Ramirez liiert ist, lobte ihren jüngsten Sohn zudem für seine Begeisterungsfähigkeit. Sie schrieb weiter: „Deine Fähigkeiten auf dem Tennisplatz, dem Golfplatz, dem Fußballfeld und dem Handballfeld – das du an jeder Wand oder Sofarückseite improvisierst, drinnen wie draußen – sind mehr als beeindruckend.“

Zum Abschluss ihrer emotionalen Botschaft ging Jessica darauf ein, wie Hayes mit den Veränderungen in seinem Leben im Zuge der Scheidung seiner Eltern umgeht. Die ‚Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich‘-Schauspielerin schrieb abschließend: „Ich bewundere, wie du dieses Jahr mit so viel Mut begonnen hast, dich niemals vom Unbekannten verschlingen oder lähmen zu lassen, sondern den vielen neuen Veränderungen mit Courage zu begegnen.“