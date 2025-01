Bei den Discobolo Awards Schauspielerin Jessica Alba strahlt in Rom in Valentino-Robe Die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen und schon gibt es eine Auszeichnung für das „Maserati“-Team. Allen voran für Hauptdarstellerin Jessica Alba, die am Wochenende den „Discobolo Award“ in Rom in einem besonderen Kleid entgegennahm.