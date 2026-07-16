Film Jessica Alba soll zum Cast des ’30 über Nacht‘-Reboots dazustoßen

Jessica Alba attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 11:00 Uhr

Das Netflix-Reboot von '30 über Nacht' nimmt weiter Gestalt an: Jessica Alba stößt zur Besetzung hinzu.

Jessica Alba soll Berichten zufolge zur Besetzung des Reboots von ’30 über Nacht‘ gehören.

Die Romantikkomödie aus dem Jahr 2004 erhält bei Netflix eine Neuauflage. Emily Bader, Logan Lerman und Adeline Rudolph sind bereits mit an Bord, während Jennifer Garner – die im Original die Hauptrolle spielte – als ausführende Produzentin beteiligt ist. Nun berichtet ‚Deadline‘, dass Alba für das Projekt unterschrieben habe. Welche Rolle sie übernehmen wird, wird jedoch streng geheim gehalten.

Auch die Handlung der Fortsetzung wird weiterhin unter Verschluss gehalten – selbst nachdem die Dreharbeiten im vergangenen Monat in Los Angeles begonnen haben. Der Originalfilm erzählt die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens, das eines Tages als 30-jährige Version seiner selbst aufwacht und sich auf eine emotionale Reise der Selbstfindung begibt. Garner spielte die erwachsene Jenna Rink, während Christa B. Allen die jüngere Version der Figur verkörperte.

Zum Cast gehörten außerdem Mark Ruffalo und Sean Marquette als ältere beziehungsweise jüngere Versionen von Jennas großer Liebe Matty Flamhaff sowie Judy Greer und Alexandra Kyle als Lucy „Tom-Tom“ Wyman. Das Reboot wurde Anfang dieses Jahres angekündigt. Brett Haley wird Regie führen, nach einem Drehbuch von Hannah Marks, das von Flora Greeson überarbeitet wurde. Haley arbeitet erneut mit Emily Bader zusammen, nachdem er sie bereits bei ‚People We Meet on Vacation‘ inszeniert hat. Die 29-jährige Schauspielerin übernimmt gemeinsam mit Lerman die Hauptrollen im Reboot.

Im März verriet Haley gegenüber ‚Deadline‘: „’30 über Nacht‘ ist einer dieser seltenen, perfekten Filme. Lustig, emotional und zutiefst menschlich – mit unvergesslichen Darstellungen von Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Judy Greer.“ Der 42-Jährige sei schon lange ein Fan des Kultfilms. „Deshalb bringt die Arbeit an dieser Neuinterpretation eine enorme Verantwortung mit sich“, erklärte er.

Haley sprach außerdem über seine Begeisterung für das Team, das für das Projekt zusammengestellt wurde, und lobte die hochkarätige Besetzung vor der Kamera. „Dass Jennifer Garner als ausführende Produzentin dabei ist, nachdem sie einen so großen Anteil daran hatte, was das Original so besonders gemacht hat, bedeutet mir besonders viel“, schwärmte er. Emily Bader und Logan Lerman bezeichnete er wiederum als „magisches Duo“.