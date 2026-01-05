Stars Jessica Biel gehört zu Justin Timberlakes ‚größten Fans‘

Jessica Biel - April 2024 - Avalon - Fashion Trust US Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 18:00 Uhr

Jessica Biel ist einer von Justin Timberlakes „größten Fans“.

Die ‚The Better Sister‘-Darstellerin war bei den Konzerten der ‚Forget Tomorrow World Tour‘ ihres Ehemanns regelmäßig im Publikum zu sehen und hielt mit ihrer Begeisterung nicht hinter dem Berg. Laut eigener Aussage ist Jessica sehr stolz auf den ‚Mirrors‘-Interpreten – mit dem sie die Söhne Silas (10) und den fünfjährigen Phineas hat – und auf seine Karriere. Gegenüber ‚E! News‘ sagte sie: „Ich habe das Gefühl, ich gehöre zu seinen allergrößten Fans. Er ist live einfach unglaublich. Es gibt niemanden wie ihn – niemanden, der so performen kann, der so singt wie er. Er bringt einfach so viel Freude.“

Die 43-jährige Schauspielerin bezeichnete Justin kürzlich zudem als ihren „besten Freund“ und gab zu, wie dankbar sie für das gegenseitige Verständnis in Bezug auf ihre jeweiligen Karrieren ist. Im Interview mit dem ‚InStyle‘-Magazin erklärte sie: „Ich glaube, einen Partner zu haben, der diese Branche und angrenzende Bereiche wie die Musikindustrie versteht, war für mein Leben und unsere Partnerschaft unglaublich wichtig und tiefgreifend, weil er einfach versteht, wenn ich extrem lange Arbeitszeiten habe. Wir können uns gegenseitig durch ungewöhnliche Zeitpläne und Phasen der Trennung unterstützen, weil wir wissen, dass genau das nötig ist, um diese Art von Kunst zu schaffen.“

Bei dem ‚SexyBack‘-Sänger wurde im vergangenen Jahr Lyme-Borreliose diagnostiziert. Zuvor war bekannt geworden, dass seine Frau ihn dazu gedrängt hatte, nach einer Ursache zu suchen, da er die Erschöpfung und die Schmerzen zunächst auf das Älterwerden und die Belastungen seiner zweijährigen ‚Forget Tomorrow‘-Welttournee zurückgeführt hatte. Ein Insider sagte dem ‚People‘-Magazin: „Er ist nicht mehr 20. Aber als sich seine Symptome verschlimmerten, merkte er, dass etwas Tiefergehendes im Argen war. Er hat monatelang durchgehalten, bevor er schließlich Antworten bekam. Die Diagnose Lyme-Borreliose brachte Klarheit in eine Reihe unerklärlicher Probleme, mit denen er sich stillschweigend auseinandergesetzt hatte.“