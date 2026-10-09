Stars Jessica Chastain enthüllt überraschende Reaktionen auf ihre blonde Typveränderung

Jessica Chastain attends the Macy's Thanksgiving Day Parade 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat über die unerwarteten Folgen gesprochen, die der Abschied von ihren charakteristischen roten Haaren mit sich brachte.

Jessica Chastain hat verraten, dass Fremde sie seit ihrem Wechsel von rotem zu platinblondem Haar anders behandeln.

Offenbar sind manche überrascht, dass sich ihre Persönlichkeit mit ihrem neuen Look nicht verändert hat. Die Oscar-Preisträgerin sprach in der US-Talkshow ‚Jimmy Kimmel Live‘ über ihre Typveränderung und erklärte, wie die neue Frisur die Erwartungen anderer an ihr Verhalten beeinflusst. Ihren blonden Look präsentierte die 49-Jährige erstmals im September bei den US Open.

Im Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel schilderte die Schauspielerin die Reaktionen auf ihr verändertes Aussehen. „Wenn ich ein bisschen frecher bin als sonst, schauen mich die Leute schockiert an. Als würden sie erwarten, dass ich sanft und zurückhaltend bin“, erklärte sie. Offenbar verbinden manche Menschen ihre frühere rote Haarfarbe mit einer direkteren, selbstbewussteren Art. Auf die Frage, wie es sich anfühle, blond zu sein, scherzte Chastain: „Ich kann sagen, wir haben jede Menge Spaß.“ Anschließend stellte sie klar: „Nein, ich hatte schon immer jede Menge Spaß.“

Die Veränderung sei durch ihre Rolle in ‚The Off Weeks‘ angestoßen worden. Für den achtteiligen Thriller stand Chastain nicht nur vor der Kamera, sondern fungierte neben Ben Stiller auch als ausführende Produzentin. „Ich habe gerade eine Rolle gespielt, für die ich eine Perücke in einer sehr ähnlichen Haarfarbe getragen habe. So konnte ich den Look einige Monate lang ausprobieren“, berichtete sie. Schließlich habe sich der Hollywood-Star gedacht: „Also gut, ich wage es.“

Die Dreharbeiten zur Apple-TV+-Produktion wurden Mitte 2026 abgeschlossen. Die Serie befindet sich derzeit in der Postproduktion, ein Starttermin steht noch nicht fest. Es ist nicht Chastains erstes Fernsehprojekt. Zuvor spielte sie neben Oscar Isaac in der HBO-Dramaserie ‚Scenes from a Marriage‘. In der Serienadaption von ‚George and Tammy‘ verkörperte sie zudem die Country-Sängerin Tammy Wynette an der Seite von Michael Shannon, der George Jones spielte. Für ihre Leistung erhielt sie einen Screen Actors Guild Award.

Demnächst ist Chastain in dem neuen Horrorfilm ‚Other Mommy‘ zu sehen, der in Deutschland am 29. Oktober in die Kinos kommt. Damit schlägt sie ein neues Kapitel auf. Zu ihren bisherigen Filmrollen zählen unter anderem ‚Zero Dark Thirty‘, ‚The Help‘, ‚Molly’s Game‘ und ‚Interstellar‘. Für ihre Darstellung der Fernsehpredigerin Tammy Faye Bakker im biografischen Drama ‚The Eyes of Tammy Faye‘ gewann Chastain 2021 den Oscar als beste Hauptdarstellerin.