Stars Jessica Haller: Deshalb tritt sie kürzer auf Instagram

Jessica Paszka - GLOW - The Beauty Convention by dm - Berlin, 05.11.2017 - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-Bachelorette kündigt an, sich mehr auf ihre Familie und ihr Privatleben zu konzentrieren.

jessica haller will dieses Jahr weniger in den sozialen Medien aktiv sein.

Der Influencerin folgen rund 945.000 Nutzer auf Instagram. Ihre Follower versorgt sie regelmäßig mit Einblicken in ihr aufregendes Leben auf der spanischen Insel Ibiza. Auch Ehemann Johannes Haller und Tochter Hailey-Su (3) tauchen immer wieder auf ihrem Account auf.

Doch nun verkündet die Ex-Bachelorette überraschende News: 2025 will sie in den sozialen Medien kürzer treten. Stattdessen freut sie sich auf mehr freie Stunden mit ihrer Familie. „Die Zeit mit meiner Familie hat aktuell einfach Priorität für mich“, verrät die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dieser Vorsatz begleite sie seit dem vergangenen Jahr: „Dieses Jahr möchte ich meine Energie bewusster und besser aufteilen, weil mir das letztes Jahr nicht so gut gelungen ist.“

Mit Johannes Haller ist die ehemalige ‚Let’s Dance‘-Kandidatin seit drei Jahren verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter kam im Mai 2021 zur Welt. Kennengelernt hatte sich das Paar 2017 in der Kuppelshow ‚Die Bachelorette‘. Doch erst ein paar Jahre später funkte es zwischen den TV-Stars.

Am Heiligabend 2024 teilte Jessica emotionale Worte zu ihrem Familienglück. „Heute möchte ich euch einfach mal sagen, wie dankbar ich bin für all die kleinen und großen Dinge, die oft so selbstverständlich wirken, aber eigentlich das größte Geschenk sind: ein Zuhause, unsere Gesundheit und vor allem Familie und Menschen, die uns lieben und die wir lieben“, schrieb sie in einem bewegenden Instagram-Post.