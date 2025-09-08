Stars Jessica Simpson: Gerade ist jeder sexy

Die Sängerin und Schauspielerin hat festgestellt, dass sie aktuell ziemlich viele Menschen sexy findet.

Jessica Simpson glaubt, dass „gerade jeder sexy ist.“ Die 45-jährige Sängerin und Schauspielerin gibt zu, dass sie seit der Trennung von ihrem Ehemann Eric Johnson im Januar nach 10 Jahren Ehe viele „süße Typen“ getroffen habe. Als sie über ihre Favoriten für ‚People’s Sexiest Man Alive‘ sprach, sagte sie der Publikation: „Ich meine, es gibt viele Menschen, die sexy sind. Ich bin Single, also ist gerade jeder sexy. Es gibt viele Hotties… Es gibt viele süße Typen da draußen.“ Jessica, die mit Eric die Kinder Maxwell (13), Ace (12) und Birdie (6) hat, nannte Charlie Hunnam, James Franco und Jamie Dornan als ihre Top-Kandidaten für die Ehre.

Im vergangenen Monat traf sie außerdem ausnahmsweise wieder mit Eric zusammen, um ihre Schwester Ashlee Simpson zu unterstützen, als diese ihre ‚I Am Me‘-Residenz im ‚Voltaire‘ im ‚Venetian Resort‘ in Las Vegas startete. Dabei hatte die ‚Irresistible‘-Sängerin laut eigener Aussage eine großartige Zeit. Jessica verriet: „Vegas hat so viel Spaß gemacht. Einfach nur, dass sie da oben stand und ich sie in all ihrer Pracht gesehen habe. Ich könnte nicht stolzer auf meine Schwester sein.“ Der ‚Dukes of Hazzard‘-Star scherzte weiter, dass sie und ihre 40-jährige Schwester „ständig darüber reden“, gemeinsam Musik aufzunehmen. Sie fügte hinzu: „Wir klingen zusammen wirklich sehr gut.“

Im Juli hatte Jessica erstmals verraten, dass sie bereit sei, wieder mit dem Dating zu beginnen. Als ‚Today Show‘-Co-Moderatorin Jenna Bush-Hager fragte: „Hast du Interesse an Dating? Kann ich dich mit jemandem verkuppeln?“, antwortete Jessica: „Da wäre ich total dabei. Ja, ich bin Single – sehr interessiert, sehr… Ich bin bereit!“ Jenna daraufhin: „Worauf stehst du, damit ich meine Kriterien festlegen kann?“ Jessica gab preis: „Mein Typ Mensch ist einzigartig. Ich habe keinen Look oder irgendetwas Bestimmtes. Ich mag einfach jemanden, der individuell ist, wer er ist. Und Selbstvertrauen ausstrahlt, ohne Ego. Das ist schwer zu finden, aber ich habe das Gefühl, es gibt das da draußen. Ich brauche niemanden, der mich die ganze Zeit unterstützt. Ich habe gerade so viel Unabhängigkeit, und wenn ich das behalten und gleichzeitig jemand anderem geben kann, wäre das cool.“