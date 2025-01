Stars Jessica Simpson: Scheidung von Eric Johnson geschieht „zu ihrem eigenen Wohl“

Jessica Simpson February 2020 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 09:00 Uhr

Der Star soll ihren ehemaligen Partner „zu ihrem eigenen Wohl“ verlassen haben.

Jessica Simpson soll Eric Johnson „zu ihrem eigenen Wohl“ verlassen haben.

Die 44-jährige Sängerin gab vor kurzem ihre Trennung von Eric bekannt und ein Insider verriet jetzt, dass ihre Eheprobleme für Jessica überwältigend gewesen seien.

Ein Insider erklärte in einem Interview mit ,PEOPLE‘: „Ihre Eheprobleme haben sich für sie eine Zeit lang erdrückend angefühlt.“ Jessica, die mit Eric die Kinder Maxi (12), Ace (11) und Birdie (5) hat, habe gemerkt, dass ihre Eheprobleme ihr allgemeines Wohlbefinden beeinträchtigten. Die Sängerin entschied sich schließlich dazu, die Scheidung einzureichen und ihre Beziehung zu beenden. Der Insider fügte hinzu: „Sie muss zu ihrem eigenen Wohl weitermachen.“ Die Prominente hatte ihre Trennung am Dienstag (14. Januar) bekanntgegeben, die sie als „eine schmerzhafte Situation“ bezeichnete. Simpson verriet in einem Gespräch mit ,PEOPLE‘: „Eric und ich leben getrennt und meistern eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe. Unsere Kinder stehen an erster Stelle und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist.“ Simpson sagte im Jahr 2023, dass sich das Paar auf viele „kleine Dinge“ konzentriert habe, um ihre Romanze am Leben zu erhalten.