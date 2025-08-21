Stars Jessie J fühlt sich gemeinsamer Zeit mit Sohn ‚beraubt‘

Jessie J - BAFTA TV Awards 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin findet es unfair, dass sie weniger Zeit mit ihrem Kind verbringen kann, weil sie an Krebs erkrankt ist.

Jessie J hat das Gefühl, dass ihr der Krebs Zeit mit ihrem Sohn „geraubt“ hat.

Die Popsängerin hatte Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Im Juni unterzog sich die 37-Jährige einer Mastektomie. Sie offenbarte, dass der „schlimmste Teil“ ihrer gesundheitlichen Krise darin bestehe, Momente mit ihrem zweijährigen Sohn Sky, den sie mit ihrem Freund Chanan Colman hat, zu verpassen.

„Gestern habe ich hemmungslos geweint, weil ich meinen Jungen so sehr vermisse. Ich kann keine Mama sein, so wie ich es mir wünsche, und ich fühle mich beraubt“, enthüllte sie im Podcast ‚Great Company with Jamie Laing‘. Jessie gestand: „Das Schlimmste ist… ich habe das Gefühl, dass mir der Krebs Erinnerungen mit meinem Sohn gestohlen hat. Und jeder, der ein Kleinkind hat, weiß, wie sehr sie sich in dieser Zeit verändern. Du blinzelst – und schon fängt er an zu plappern.“

Die ‚Domino‘-Interpretin berichtete von „furchtbaren“ Tagen. Kurz nach ihrer Diagnose habe sie sogar geglaubt, nicht mehr lange am Leben zu sein. „Ich hatte Angst. Ich dachte: ‚Ich werde sterben.‘ Es gab Momente, in denen ich überzeugt war: ‚Das geht jetzt schief und ich werde sterben'“, erzählte sie. „Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob ich eine umfassende Behandlung brauchen würde. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt.“

Zunächst sei ihr gesagt worden, der Knoten in ihrer Brust sei „wahrscheinlich eine Zyste“. Nach weiteren Tests stellte sich jedoch heraus, dass es sich um „etwa vier bis fünf Zentimeter Krebs“ handelte. Jessie ergänzte: „Ich brach einfach in Tränen aus. Ich war so überzeugt, dass es nichts Ernstes sein würde… [Die Ärzte] teilen dir das Ergebnis mit und sagen dann: ‚Wir melden uns.‘ Und du denkst nur: ‚Okay … und was passiert jetzt?'“