Stars Jessie J fühlt sich nach Krankenhausaufenthalt ‚viel stärker‘

Jessie J Avalon 16.06.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin konnte sich nach ihrer Behandlung in einer Klinik ausreichend erholen.

Jessie J geht es „viel besser“, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Die 37-jährige Popsängerin, die vor sechs Wochen wegen Brustkrebs operiert wurde, wurde vergangene Woche wegen einer Infektion und Flüssigkeit in der Lunge behandelt. Sie hat sich selbst entlassen, um sich zu Hause weiter zu erholen, und teilte nun ihren Fans mit, dass es ihr deutlich besser gehe. In einem auf Instagram geposteten Video erklärte sie: „Vor zwei oder drei Tagen bin ich aufgewacht und konnte kaum atmen. Ich habe zwar immer noch Schmerzen in der Brust beim Atmen, aber es ist nicht mehr so schlimm. Und ich habe kaum noch andere Symptome. Ich hoffe also, es ist nur ein viraler Mist. Ich fühle mich auf jeden Fall viel stärker. Ich wollte das einfach mit euch teilen, für alle, die gerade selbst etwas durchmachen und eine kleine Erinnerung brauchen.“

Zuvor hatte Jessie bekanntgegeben, dass Ärzte befürchteten, sie könnte ein Blutgerinnsel in der Lunge haben, doch glücklicherweise stellte sich die Situation als weniger ernst heraus. In einem Instagram-Beitrag schrieb sie: „Sechs Wochen nach der Operation war ich wieder auf derselben Station wie damals. Das war weder erwartet noch geplant. Ich hatte (und habe) Symptome, die auf ein Blutgerinnsel in der Lunge hindeuten. ES IST KEIN BLUTGERINNSEL, GOTT SEI DANK. Sie haben viele Tests gemacht, und am Ende stellte sich heraus, dass ich eine Infektion habe (wir wissen noch nicht genau, welche) und ein wenig Flüssigkeit in der Lunge.“

Obwohl sie weiterhin mit Beschwerden zu kämpfen hat, entschloss sich Jessie, ihre ärztliche Behandlung zu beenden. „Es fällt mir schwer, richtig einzuatmen, aber ich habe mich letzte Nacht selbst entlassen (ich hasse Krankenhäuser) und werde die Untersuchungen ambulant fortsetzen“, schreibt sie weiter.