Musik Jessie J kehrt mit ihrem neuen Album in die Vergangenheit zurück

Jessie J - O2 Shepherds Bush Empire February 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 11:00 Uhr

Die 37-jährige Britin findet, dass ihre neue Platte ihrer Musik aus 2010 ähnelt.

Jessie J findet, dass ihr neues Album ziemlich große Ähnlichkeit mit ihrer Musik aus 2010 hat.

Die 37-jährige Sängerin schaffte mit ihrem Hit ‚Do It Like a Dude‘ vor etwa 15 Jahren ihren internationalen Durchbruch. Später feierte sie mit ‚Price Tag‘ und ‚Who You Are‘ weitere Charterfolge, an die sie mit ihrer neuen Platte jetzt anknüpfen möchte. Ihr sechstes Studioalbum steht laut Jessie in den Startlöchern und dürfte ihre Fans an die Anfänge ihrer Karriere erinnern. Im Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ erklärte sie: „Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nach 2010 zurückgekehrt bin, aber 2.0. Mein Selbstwert und mein Marktwert sind größer denn je. Jeder Erfolg, jede Errungenschaft, jede Chartplatzierung, jedes verkaufte Album. Ich fühle mich so kraftvoll und werde auf den Boden der Tatsachen geholt, wenn ich es brauche.“

Für ihre neue Platte hat sich Jessie mit dem Produzenten Ryan Tedder zusammen getan. Die erste Singleauskopplung der LP trägt den Titel ‚No Secrets‘ und soll Ende des Monats veröffentlicht werden. Über den Song sagt die Britin: „Er gibt den Ton an. Er erinnert die Leute daran, dass ich Musik mache, weil ich menschlich bin.“