Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Das ist das Urteil

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 14:00 Uhr

Der ehemalige Schauspieler wurde wegen seiner nicht gezahlten Hotelrechnung zu einer fünfstelligen Geldstrafe verdonnert.

Das Urteil im Fall Jimi Blue Ochsenknecht ist gefallen.

Der 33-jährige Promi-Sohn stand heute (22. August) ein vorerst letztes Mal vor dem Landesgericht Innsbruck. Eine unbeglichene Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14 .000 Euro hatte ihm eine Anklage wegen schweren Betrugs eingebracht. Der Ausgang: eine Diversion. Denn bei fristgerechter Zahlung der Geldbuße von 18 .000 Euro bleibt Ochsenknecht straffrei, wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet. Im Gerichtssaal zeigte sich der Ex-Schauspieler reumütig: „Ich übernehme die Verantwortung, dass ich nicht gezahlt habe. Trotzdem möchte ich betonen, dass ich mittlerweile alles bezahlt habe“, sagte er laut dem Magazin. Die Richterin äußerte Verständnis, betonte aber die Verantwortung, die auch ein Prominenter tragen müsse.

Privat gibt der Schauspieler sich reflektiert: In einem früheren ‚Bunte‘-Interview gestand er offen, er sei „lange Zeit kein guter Vater“ gewesen und nannte den zeitweisen Kontaktabbruch zu seiner Tochter Snow seinen „größten Fehler“. Sein damaliges Statement, sich als „unfreiwilliger Erzeuger“ zu bezeichnen, bereut er heute: „Damals stand ich emotional mit dem Rücken zur Wand. Das hätte ich damals definitiv anders lösen müssen.“

Heute hat Ochsenknecht wieder regelmäßig Kontakt zu seiner kleinen Tochter und genießt seit seiner Neuausrichtung ein Privatleben in Mailand: „Jetzt in Mailand genieße ich es, […] dass ich auch mal der private Jimi sein kann“, sagte er im Gespräch mit den Reportern. Seine Mutter Natascha freut sich über diese Entwicklung: „Jimi hat Vaterqualitäten. Die wurden nur zwischendurch von einer anderen Person ausgebremst. Mittlerweile sind er und Snow ein Herz und eine Seele.“