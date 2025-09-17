Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Das ist sein Beziehungsstatus

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 14:00 Uhr

Der Reality-TV-Darsteller plaudert über sein Liebesleben und verrät, ob er Single ist.

Jimi Blue Ochsenknecht verrät, ob er aktuell in festen Händen ist.

Im Sommer 2024 zerbrach die Beziehung des Schauspielers mit seiner Ex-Verlobten Laura Marie Geissler. Seitdem ist nichts Neues über das Liebesleben des 33-Jährigen bekannt. In der Serie ‚Diese Ochsenknechts‘ packte er nun über seinen Beziehungsstatus aus. „Ich date nicht, ich bin Single. Ich bin jetzt nicht groß auf der Suche und wenn ich feiern gehe, ist mein Fokus jetzt nicht unbedingt auf Frauen“, stellte Jimi klar.

Der ehemalige ‚Wilde Kerle‘-Darsteller verriet auch, wie seine künftige Partnerin ticken soll. „Ich dachte immer, ich brauche eher einen Ruhepol an meiner Seite, also brauche ich auch eher, aber auch nicht zu ruhig“, erklärte er. Der Reality-Star wünscht sich eine Frau an seiner Seite, mit der er spontan sein könne. In Zukunft wolle er verstärkt auf seine Privatsphäre achten. „Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann lasse ich das auf jeden Fall erst mal in der Familie und mache das nicht so publik“, kündigte Jimi an.

Trotz dieser Aussagen sucht der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht nun im TV nach der Liebe: Er ist Teil der neuen ‚Are You The One – Reality Stars in Love‘-Staffel. Gegenüber RTL verriet Jimi vor seinem Einzug in die Villa: „Vergucken tue ich mich relativ schnell, kann auch hier passieren, muss ich sagen.“ Gleichzeitig stellte er klar: „Verlieben ist etwas ganz anderes, da möchte ich nichts überstürzen.“ Laut einer Vorschau von RTL kommt es in Folge elf zu einer Kuss-Szene mit einer Teilnehmerin – die Fans dürfen gespannt sein.