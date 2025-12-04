Stars Jimi Blue Ochsenknecht ist bei Yeliz Koc ‚in der Probezeit‘

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler gesteht, dass er als Papa von Snow "täglich" dazu lernt.

Jimi Blue Ochsenknecht muss sich vor Yeliz Koc erst in seiner Papa-Rolle beweisen.

Die Influencerin hat sich dazu entschieden, dem Vater ihrer Tochter Snow (4) eine zweite Chance zu geben. Davor hatte Jimi aus eigenem Wunsch jahrelang keinen Kontakt zu seinem Kind – er bezeichnete sich sogar als „unfreiwilligen Erzeuger“ der Kleinen. Die neue Doku ‚Yeliz Jimi – We Are Family?!‘ zeigt, wie die beiden Stars gemeinsam für Snow sorgen.

Doch Jimis Fehlverhalten ist noch lange nicht Schnee von gestern. „Bei Yeliz bin ich ja immer noch in der Probezeit, das ist auch richtig so. Ich lerne noch täglich dazu“, räumte der 33-Jährige ein. Yeliz wiederum erklärte: „Wir sind gerade noch dabei, dass er so seine Rolle findet.“

Der Schauspieler geht davon aus, dass er noch „zwei bis drei Jahre“ bei Yeliz unter Beobachtung stehen wird – eben solange, bis die Löwenmutter sieht, „dass es bei mir Stabilität gibt“. Jimi ergänzte: „Dass da jetzt nichts mehr einbricht oder ich einfach weglaufe oder noch mal im Gefängnis lande oder sie mir noch mal finanziell aushelfen muss.“ Der ehemalige ‚Die wilden Kerle‘-Star muss also seine Verlässlichkeit unter Beweis stellen.

Ende Juni war Jimi in Hamburg wegen eines internationalen Haftbefehls festgenommen worden. Yeliz zahlte für ihren Ex eine offene Hotelrechnung über rund 14.000 Euro. Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht wird nie vergessen, dass Yeliz während dieser schwierigen Zeit zu ihm hielt. „Ich meine, härter als Gefängnis geht ja auch nicht mehr. Und wenn man es dann nicht lernt, dann sollte man mal in die Psychiatrie gehen und mal therapiert werden“, sagte er.