Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Süße Worte über Tochter Snow

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler verrät, dass er sein 'eigenes Kind rauslassen' kann, wenn er mit seiner Tochter spielt.

Jimi Blue Ochsenknecht schwärmt von seiner Tochter Snow Elanie.

Der Schauspieler hat die Kleine zusammen mit seiner Ex Yeliz Koc. Am Donnerstag (2. Oktober) feierte Snow ihren vierten Geburtstag. Im Interview mit RTL sprach Jimi über die Kult-Filmreihe ‚Die wilden Kerle‘, die ihn als Teenager bekannt machte. Dabei äußerte er sich auch zu seiner Tochter. Auf die Frage zu Parallelen zwischen ihm und seiner Figur Leon verriet der Star: „Ich denke, ich bin innerlich immer noch so ein kleines Kind geblieben. Das ist natürlich auch schön für meine Tochter, denn wenn ich mit ihr spiele, kann ich mein eigenes Kind auch rauslassen.“

Der Musiker ergänzte: „Ich glaube, ich werde auch immer so ein bisschen Kind bleiben – bei den wichtigen Sachen nicht, aber sonst mag ich das sehr gerne.“ Viele Fans stellen sich die Frage: Hat Snow ihren Papa inzwischen schon in seiner berühmten Rolle gesehen? „Wir finden, sie ist noch zu jung, um sich das anzugucken. Aber die Songs kennt sie schon und hört sie fleißig“, plauderte der 33-Jährige aus.

Im Mai hatte Jimi ein ‚Die wilden Kerle‘-Comeback angekündigt. „Wir planen gerade die Serie und da wird auch eine Vielzahl der ‚alten‘ wilden Kerle mitmachen“, offenbarte er nun. Ein Kinderfilm soll die Neuauflage allerdings nicht werden. „Es ist dann eher was für Menschen in unserem Alter und nicht für die Kiddies, weil auch ein bisschen düster“, erklärte der Darsteller. Jimi zeigte sich erfreut darüber, wie „zeitlos“ die Reihe ist. „Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass die Menschen einen damit assoziieren und die Fans von damals, die jetzt Kinder haben – so, wie ich – die ‚wilden Kerle‘ gucken.“