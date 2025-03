Stars Jimi Blue Ochsenknecht zurück bei ‚Diese Ochsenknechts‘: Cheyenne traut Beweggründen nicht

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 14:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Familie kommen sich wieder näher – aber Cheyenne traut dem Braten nicht.

Der ehemalige ‚Die wilden Kerle‘-Star hatte sich für die dritte Staffel von ‚Diese Ochsenknechts‘ wegen Streitereien in seiner Familie aus der Show ausgeklinkt. In der vierten Staffel der Reality-Serie ist der Schauspieler nun wieder zu sehen, doch seine Schwester bezweifelt, dass zwischenmenschliche Gründe dahinterstecken. Cheyenne Ochsenknecht glaubt, dass Jimi statt Versöhnung nur Fame sucht.

In einem Trailer zu den neuen Folgen, der bereits veröffentlicht wurde, ist Jimi zu sehen. „Ja, ich bin auch wieder dabei“, verkündet er in dem Teaser, woraufhin Cheyenne reagiert: „Moment mal, wer sagt denn, dass er Teil der Serie ist?“

Ob Jimi nur einen Gastauftritt hat oder in allen Folgen zu sehen sein wird, ist also noch nicht klar. Und nicht zuletzt wird das wohl an Cheyennes Misstrauen liegen, die ihrem Bruder nach Monaten und Jahren voller Streit und Enttäuschungen nicht mehr über den Weg zu trauen scheint: „Vielleicht macht er das auch alles jetzt nur für die Kamera, um wieder sein Image einfach reinzuwaschen.“ Jimi hingegen erwartet etwas ganz anderes von der Show und seiner Familie: eine Entschuldigung, wie er unter Tränen zugibt. Ob er die bekommen wird? Das sehen Fans ab dem 25. März auf ‚Sky‘ und ‚WOW‘.